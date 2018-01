Hallenser Club-Duell im Finale

Ein Club-Duell im Finale des Roland-Hallen-Cups hat es bisher äußerst selten gegeben. Erst zum dritten Mal in der Turniergeschichte gab es diese Variante. Der Ausgang erwies sich passend zu der Namensgebung. Der VfL Halle 96 wies die eigene Zweite mit 5:2 scheinbar klar in die Grenzen. Doch im Vorfeld war dies nicht erwartet worden, zu deutlich die gefühlte Treffsicherheit der Hallenser Zweiten. Doch vereinsintern wurde es schwer für John Balzer, der zuvor ein Dutzend Mal genetzt hatte und im Finale nicht mehr richtig in Erscheinung treten durfte.



In der Vorrunde hatten die beiden späteren Finalisten ihre Staffeln jeweils gewonnen, wobei für die 96er Erste nur das Torverhältnis den Ausschlag gegenüber dem FV Dresden 06 Laubegast gab. Die Dresdner wirkten spielerisch sehr stark, allerdings ließen sie einem starken immer ein schwächeres Spiel folgen. So schlug man in der Vorrunde zwar Halle, war aber im Halbfinale deren Reserve deutlich unterlegen. Während dort ein einseitiges 5:0 zu Buche stand, gab es im anderen Halbfinale ein enges Rennen. Grünhainichen hielt das Match mit Halle bis zum Schluss offen, musste sich nur knapp geschlagen geben. Die Grünhainichener hatten schon in der Vorrunde für viel Spannung gesorgt, im letzten Vorrundenspiel boten sie den Zuschauern einen echten Krimi. Um das Halbfinal-Ticket gab es ein Duell mit Tapfer Leipzig, die Messestädter waren zum Siegen verdammt und führten schnell mit 2:0. Doch der GBC kämpfte sich zurück und rettete sich mit einem 2:2 ins Semifinale.



Für die gastgebende Mannschaft der SpG Elbaue/Belgern waren die ersten beiden Spiele nicht nach Plan gelaufen, war sie nicht richtig auf das Parkett gekommen. Zwei deftige Niederlagen hatten die Tür zum Halbfinale schnell zugeschlagen. Im dritten Spiel funktionierte das Spiel dann endlich und ein Treffer fehlte beim starken 4:0-Erfolg über den Falkenhainer SV nur ein Treffer, um diese noch vom dritten Staffelplatz zu verdrängen. Auch zum Abschluss des Turnieres gelang ein Kantersieg. Den siebten Platz sicherten sich die Gastgeber mit fünf eigenen Treffern ohne dass Torhüter Luca Weber selbst hinter sich greifen musste.

Staffel I:

Belgern – Dresden 0:6 Halle – Falkenhain 4:0 Belgern – Halle 0:7 Falkenhain – Dresden 2:1 Dresden – Halle I 1:0 Falkenhain – Belgern 0:4

Tabelle:

1. Halle 6/11:1 2. Dresden 6/8:2 3. Falkenhain 3/2:9 4. Belgern/Elbaue 3/4:13

Staffel II:

Grünhainichen – Halle II 1:4 Panitzsch – SV Tapfer 1:2 Grünhainichen – Panitzsch 4:1 SV Tapfer – Halle II 0:5 Halle II – Panitzsch 7:0 SV Tapfer – Grünhainichen 2:2

Tabelle:

1. Halle II 9/16:1 2. Grünhainichen 4/7:7 3. SV Tapfer 4/4:8 4. Panitzsch 0/2:13



Halbfinale:

Halle – Grünhainichen 3:2 Halle II – Dresden 5:0 Platz 7: Belgern – Panitzsch 5:0 Platz 5: SV Tapfer – Falkenhain 1:2 Platz 3: Grünhainichen – Dresden 1:0 Finale: Halle II – Halle 2:5

Abschlusstabelle:

1. VfL Halle 96 2. VfL Halle 96 II 3. Grünhainichener BC 4. FV Dresden 06 Laubegast 5. Falkenhainer SV 1898 6. SV Tapfer Leipzig 7. SpG Belgern/Elbaue 8. SV Panitzsch-Borsdorf

Belgern:

Weber, Witte, M. Winkler, Gornig (2 Tore), Waszkowski (1), Rabelo, J. Winkler, Stäger (6)