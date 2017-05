Hand in Hand beim Strandbad-Picknick

Laut Wetter-App standen die Vorzeichen für das spontan auf die Beine gestellte Event am Samstag nicht gerade günstig: Doch zur Freude der Veranstalter des Strandbad-Picknicks durchbrach die Sonne ab 13.30 Uhr dann aber die Wolkendecke.

Torgau. Laut Wetter-App standen die Vorzeichen für das spontan auf die Beine gestellte Event am Samstag nicht gerade günstig: Doch zur Freude der Veranstalter des Strandbad-Picknicks durchbrach die Sonne ab 13.30 Uhr dann aber die Wolkendecke. Rund 400 Leute lockte das Fest auf die Bänke der Grünflächen. Fremde Kulturen begegneten sich hier und füllten Kluften des Vorurteils. In einem respektvollen Miteinander verbrachten deutsche und nichtdeutsche Gäste einen idyllischen Tag am Großen Teich.



Eine Tombola, deren Erlös dem Strandbad zu Gute kommt, konnte durch das Sponsoring zahlreicher Firmen ermöglicht werden. Die Mitorganisatoren Annemarie und Bernd Ketzel zeigten sich gegenüber der Torgauer Zeitung sehr zufrieden und beeindruckt, wieviel Engagement und Ausdauer Torgaus Asylbewerber beim Aufbau für den gemeinsamen Nachmittag aufbrachten. Nebenbei fanden Volleyball-Freundschaftsspiele mit vier Teams statt. Als stärkstes Team ging der SV Grün-Weiß Großtreben hervor.



Nach Angabe der Torgauer Oberbürgermeisterin Romina Barth (CDU), die mit ihrem Kommen eindeutig Flagge zeigte, soll auf dem Strandbad-Gelände zum Wohle der Allgemeinheit noch ein Spielplatz sowie ein Grillplatz entstehen.