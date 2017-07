Handwerk der Zukunft profitiert von Digitaltechnologien

Doch die Betriebe müssen sich herausfordernden Transformationsprozessen stellen, wenn sie erfolgreich bleiben wollen. Schließlich altert die Bevölkerung in der Region durch den demografischen Wandel und nimmt tendenziell ab. Chefs müssen die richtigen Schwerpunkte setzen und auf den Wandel reagieren. Neben dem Dauerthema Fachkräftesicherung haben die meisten Unternehmen in der Digitalisierung ein grundlegendes Handlungsfeld identifiziert.

„Die Digitalisierung hat das Potenzial, die Attraktivität des Lebens im ländlichen Raum zu erhalten und potenzielle Versorgungslücken zu schließen“, sagt Claus Gröhn, Präsident der Handwerkskammer zu Leipzig. „Das regionale Handwerk ist bereit, hierbei tatkräftig mitzuwirken.“

Grundvoraussetzung sei jedoch ein flächendeckend schnelles Internet und die Forcierung einer effizienten Infrastruktur, sagt Gröhn mit Blick auf Entscheidungen in Politik und den Versorgungsunternehmen. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann die regionale Unternehmerschaft neue Möglichkeiten für Geschäfts- oder Vermarktungsmodelle nutzen und die Wertschöpfung ankurbeln, gute Arbeitsplätze erhalten und neue in die Region bringen.

Dabei können Digitaltechnologien zwar nie die handwerkliche Tätigkeit ersetzen, haben aber das Potenzial, die Betriebe effizienter zu machen. Einige Beispiele zeigen, wie man sich die Arbeit des Handwerks in den nächsten Jahren vorstellen kann:

„Lagerlogistik“:

Ein Dachdecker kann Häuser per 3D-Scanner oder Drohne ausmessen, mittels Datenanalyse die exakte Anzahl der notwendigen Dachziegel bestellen und zum richtigen Zeitpunkt an die Baustelle liefern lassen. Resultat: geringere Kosten, weil die Ziegel kürzer gelagert werden, weniger Reste anfallen und der Arbeitsaufwand sinkt.

„Bessere Planung und neue Geschäftsbereiche“:

Fachbetriebe aus den Sektoren Elektro oder Sanitär, Heizung und Klima (SHK) können mit Softwarelösungen den Einsatz der Mitarbeiter planen, bekommen einen schnellen Überblick über Ein- und Ausgaben und sparen wertvolle Arbeitszeit. Darüber hinaus können die Spezialisten erst durch die Digitalisierung Smart-Home-Lösungen anbieten und ihren Kunden somit zu mehr (altersgerechtem) Wohnkomfort und geringeren Energieausgaben verhelfen.

„Komplettvernetzung und Kundenorientierung“:

Für Kfz-Profis ist es denkbar, die Auftragsannahme und -kalkulation komplett mit der Werkstatt zu vernetzen. Kommt ein Kunde mit einer Reparatur zum Servicetechniker, scannt dieser den Kfz-Schein und hat alle Fahrzeugdaten auf dem Bildschirm. So lässt sich mit Softwareunterstützung schnell kalkulieren, wie lange die Reparatur dauert, ob die benötigten Ersatzteile am Lager sind und wann das Auto abholbereit ist. In Zukunft wird der Kunde vielleicht sogar per Smartphone darüber informiert, welche Arbeiten gerade erledigt werden. Die Rechnung kann dann ebenfalls gleich per E-Mail an den Kunden gehen – automatisiert und ohne Portoaufwand.

„Zeitersparnis bei Büroarbeiten“:

Betriebe aller Gewerke sollten ferner Planungs-, Büro- und Verwaltungsarbeiten weiter digitalisieren, schließlich sind diese Aufgaben mitunter echte Zeitfresser. Das kann beispielsweise durch branchenspezifische Software-Lösungen sowie Partnerschaften mit Unternehmen aus der Digitalwirtschaft geschehen.

„Die Vorteile der Digitalisierung liegen oft auf der Hand. Dennoch stellt die Realisierung insbesondere für Kleinbetriebe einen Kraftakt dar“, weiß Kammerpräsident Gröhn. „Dabei sind viele schon auf einem guten Weg, betreiben eigene Webseiten und setzen auf Spitzentechnologie. Man darf aber nie vergessen, dass Handwerker in der Regel keine Digitalexperten sind.“ Mitunter hätten Chefs deshalb Vorbehalte bei der Digitalisierung und seien zurückhaltend. Ein falscher Weg, findet Gröhn, der den Unternehmern Mut machen will, die Transformation mit handwerkstypischem Fleiß und Pragmatismus in Angriff zu nehmen. „Ich empfehle jedem, sich beraten zu lassen und zeitig in entsprechende Lösungen zu investieren“, so Gröhn.

Unter anderem bieten die Beauftragten für Innovation und Technologie der Handwerkskammer zu Leipzig kompetente Hilfe bei der Einführung von E-Businesslösungen und Implementierung von Digitaltechnologien. Außerdem bietet das „Kompetenzzentrum digitales Handwerk“ Informationen, um die Digitalisierung in KMU voranzutreiben.



Das Kompetenzzentrum Digitales Handwerk (KDH) unterstützt den handwerklichen Mittelstand bei der Erschließung technischer und wirtschaftlicher Potenziale, die sich aus der digitalen Transformation für das Handwerk ergeben. Zum Abbau von Informationsdefiziten stellt das KDH den Entscheidungsträgern und Fachexperten des Handwerks praxisnahe Informations-, Qualifikations- und Unterstützungsangebote zur Verfügung, die in vier sogenannten Schaufenstern entwickelt und illustriert werden.

• Motivations- und Fachpublikationen (z. B. Broschüren, Leitfaden, Checklisten)

und Onlineratgeber (z. B. Onlinetools, Quick-Check-Tool)

• Demonstration digitaler Technologien und Anwendungen im betrieblichen

Kontext (z. B. mittels Lern- und Teststandorte, um Demonstrations- und

Pilotvorhaben für das Handwerk sichtbar zu machen)

• Dialoge, Workshops, Informations- und Fachveranstaltungen zu den o. g.

Themenschwerpunkten

• Bereitstellung von Qualifizierungsangeboten (z. B. Webinare bzw.

Präsenzschulungen)

• Entwicklung praxisnaher Implementierungsstrategien für

Handwerksunternehmen

• Organisation von betriebsübergreifenden Erfahrungsaustauschformaten und

Begleitung von Betrieben bei der konkreten Umsetzung von Projekten

Betriebe können gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum Digitales Handwerk beispielsweise Unternehmensabläufe neu strukturieren, online gestützte Dienstleistungsangebote und Geschäftsmodelle entwickeln oder die Möglichkeiten der ortsungebundenen Kommunikation erproben.

Ansprechpartner bei der Handwerkskammer zu Leipzig:

Anett Fritzsche | Tel. 0341 2188-238 | fritzsche.a@hwk-leipzig.de



www.hwk-leipzig.de. | www.handwerkdigital.de

