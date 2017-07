Handwerksbullen machen ihrem Namen alle Ehre

Vereinsleben. Einen neuen Anstrich hatten die Nager-Holzhütten, die Türen am Strohlager und das Tor zum Katzenfreigehege im Tierheim in Arzberg dringend nötig.

Vereinsleben. Einen neuen Anstrich hatten die Nager-Holzhütten, die Türen am Strohlager und das Tor zum Katzenfreigehege im Tierheim in Arzberg dringend nötig. Und die Mitglieder des Tierschutvereins sollten mit dieser Arbeit nicht alleine da stehen. Die Handwerksbullen, die sich in diesem Jahr am 2. Februar gegründet haben, wollten hier mit anpacken. Und das taten sie auch. Fünf Mitglieder, die sich für den Arbeitseinsatz gemeldet hatten, fingen am Donnerstag um 17 Uhr, ohne auch nur eine Minute verstreichen zu lassen, direkt mit der Arbeit an.

Gerade mal zwei Stunden benötigten sie für diese Aufgabe und wurden als Dank für ihren ehrenamtlichen Einsatz mit Leckereien vom Grill verköstigt. Auf das Tierheim aufmerksam geworden sind die Handwerksbullen durch Frank Oppermann und Kathrin Marle-Oppermann. „Mein Mann kennt den Vorsitzenden des RB-Fanclubs Handwerksbullen, Sven Winkler, durch das gemeinsame Motorradfahren sehr gut. Er fragte uns, ob wir nicht ein soziales Projekt kennen würden, das sie mit ihren Fähigkeiten als Handwerker unterstützen könnten. Da fiel uns natürlich gleich das Tierheim Arzberg ein.

Wir selbst hatten hier viele Jahre lang eine Patenkatze und wissen, dass hier immer Hilfe gebraucht wird“, erinnert sich Kathrin Marle-Oppermann. Gesagt, getan. Im April vereinbarte Sven Winkler einen Termin und warf einen Blick auf die Dinge, die zu tun waren. Schnell standen die Streicharbeiten fest. Mit den Mitgliedern des Fanclubs wurde besprochen, ob dieses Projekt in Frage kommt. Als diese ihr Einverständnis gaben, wurde ein gemeinsamer Termin gesucht, die Materialien von den Handwerksbullen selbst zur Verfügung gestellt und am Donnerstag angepackt.

„Wir hatten schon lange vor, als RB-Fanclub aktiv zu werden.

So kam es zur Gründung im Februar. Unser Ziel ist es, als ’Offizieller Fanclub’ bei RB eingetragen zu werden“, erklärt Sven Winkler. Vorteil eines solchen Titels sind unter anderem Vorkaufsrechte an RB-Karten, die Möglichkeit, schneller an Dauerkarten heranzukommen und an Auswärtsfahrten teilzunehmen. „Wir wollen die Interessen des Vereins widerspiegeln und die Fankultur leben.“

Doch um als „Offizieller Fanclub“ eingetragen zu werden, müssen die Handwerksbullen Präsenz und mit Projekten, wie das beim Tierheim Arzberg, soziales Engagement zeigen. „Uns ist es wichtig, nicht einfach nur einen Scheck auszustellen, sondern handwerklich tätig zu werden und den Leuten unter die Arme zu greifen“, so Sven Winkler.

Mittlerweile hat der Club etwa 20 Mitglieder. Leute, die sich hier gerne beteiligen möchten, können sich bei Sven Winkler unter der 01742435325 melden. Eigene Trikots, Schals und eine Fahne gibt es auch bereits. Ein nächstes soziales Projekt, bei dem die Bullen anpacken wollen, ist auch bereits anvisiert.

Am Sonntag traffen sich die Handwerksbullen dann auch gleich zum Jahrestreffen in Audenhain. Zu Gast waren dabei auch die beiden Fanbetreuer.