Handwerkskammer und Landratsamt besuchten Metallbaufirma

Am vergangenen Donnerstag waren Vertreter der Handwerkskammer zu Leipzig und des Landkreises Nordsachsen zu Besuch bei der Schildauer Firma Schütze Stahl- und Metallbau GmbH & Co. KG.

Schildau. Am vergangenen Donnerstag waren Vertreter der Handwerkskammer zu Leipzig und des Landkreises Nordsachsen zu Besuch bei der Schildauer Firma Schütze Stahl- und Metallbau GmbH & Co. KG. Wie dieses Treffen verlaufen ist, verriet einer der beiden Geschäftsführer, Helmut Schütze.



TZ: Was genau ist während des Treffens alles passiert?

H. Schütze: Zuerst habe ich den verschiedenen Vertretern einiges über unsere Firma und deren Geschichte erzählt, anschließend ging es in die Werkstatt.

Wir haben uns diese angesehen und uns dann gemütlich zusammengesetzt und über die aktuellen Probleme gesprochen, die das Handwerk momentan so hat.



Welche sind das denn?

In erster Linie der Mangel an qualifizierten Lehrlingen. Was jedoch überhaupt kein Thema zur Zeit ist, ist der Mangel an Aufträgen.



Und, konnten dann zusammen mit der Handwerkskammer und dem Landratsamt bereits Lösungen erarbeitet werden?

Nein, aber darum ging es bei dem Treffen auch gar nicht. Es sollte nur ein ersten Kennenlernen zwischen den verschiedenen Parteien werden und das war es auch. Und für uns als Betrieb war es natürlich eine ganz besondere Ehre, dass sich die Vertreter der Kammer und auch des Landkreises einen Tag Zeit genommen haben, um sich einmal mit uns und unserer aktuellen Lage auseinanderzusetzen.