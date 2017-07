Hartenfels I muss in Runde 1 ran

Gespielt wird am 12./13. August. Als „Losfee“ zauberte NFV-Chefansetzer Volkmar Beier den langjährigen TZ-Chefredakteur Thomas Stöber aus dem Hut – dieser sei quasi der Vater des TZ-Bärenpokals, erklärte Beier seine Wahl.

Erste Aufgabe der Elbaue-Präsidenten Thomas Stöber war es, die beiden Vereine aus dem kleinen Nordsachsenliga-Topf zu ziehen, die kein Freilos bekommen und damit in der ersten Runde antreten sollten. Wie sich herausstellte, waren dies Hartenfels Torgau I und FSV Krostitz II. Mit beiden Teams im großen Topf wurden schließlich die 20 Partien der ersten Runde gelost.

Ansetzungen:

Kobershain – Hartenfels Torgau I

Zwochau II – Strelln/Schöna/Röcknitz

Wölkau II – Schildau II

Naundorf – Belgern I

Belgern II – Krostitz II

Doberschütz-Mockr. II – Hartenfels II/Elbaue II/Großtreben

Süptitz II – Schirmenitz

Bad Düben Alte Herren – Wermsdorf II/Luppa

Mügeln-Ablaß II – Löbnitz

Schmannewitz – Zschortau II/Rackwitz II

Dahlen Alte Herren – Terpitz

Dahlen II – Schenkenberg II

SV Naundorf II – Traktor Naundorf

Battuna Beach – Oschatz

Merkwitz – Selben

Rackwitz – Zschortau

Pressel – Delitzsch II/Spröda

Zschernitz/Lissa – Glesien

Pehritzsch – Jesewitz

Wölkau – Mörtitz

Schwere Aufgaben für Landespokal-Teams

Fußball. Anja Kunick, ehemalige Bundesliga-Schiedsrichterin bei den Frauen und auch auf internationaler Bühne tätig, zog am Donnerstagabend in der Leipziger Sportschule Egidius Braun die Paarungen der 1. Runde im Wernesgrüner Sachsenpokal. Für die drei Vertreter des Nordsächsischen Fußballverbandes ergab das Los folgende Paarungen: TZ-Bärenpokalsieger Wacker Dahlen empfängt den Landesklassisten SV Olbernhau. Auch Aufsteiger Süptitz bekommt es mit einem Landesklassisten zu tun und muss in der heimischen Arena gegen Stollberg ran. Die vermutlich schwerste Aufgabe haben die Schildauer. Sie müssen gegen Lipsi Eutritzsch ran, die gerade in die Landesliga aufgestiegen sind. Gespielt wird am 5. und 6. August.