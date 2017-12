Hartenfelser erreichten mit Dusel das Halbfinale

Fußball. Acht Mannschaften, Süptitz sagte kurzfristig ab, nahmen den Kampf um die zwei Endrundenplätze auf. In Gruppe A beherrschte der FSV Beilrode 09 seine Gegner eindeutig. Hartenfels Torgau kam aufgrund des besseren Torverhältnisses ins Halbfinale. In Gruppe B kam es am Ende zu einem Showdown. Elbaue erreichte aufgrund des besseren Torverhältnisses ebenfalls das Halbfinale.

Hartenfels II, die Minimalisten, kamen mit einem erzielten Tor ins Halbfinale, hatten aber einen „Super-Torwart“. Beide Halbfinales ganz enge Kisten. Beilrode siegte knapp, aber verdient mit 1:0. Das Vereinsinterne Halbfinale endete 0:0, erst im 6-Meter-Schießen qualifizierte sich der ältere Jahrgang des SC Hartenfels 04 für das Finale. Beide Finalspiele begeisterten die Zuschauer auf dem Stiefelgang noch einmal, es wurde ansehenswerter Hallenfußball von unseren den jungen Kickern zelebriert. Beilrode und Hartenfels Torgau erreichten damit die Endrunde zur HKM Nordsachsen. Die Endrunde findet am 20. Januar 2018 (10–14 Uhr) in der Oschatzer Rosenthal-Halle statt.

Ergebnisse: Bad Düben II – Schildau 2:0, Dommitzsch – Hartenfels Torgau II 0:1, Hartenfels Torgau – Beilrode 1:2, Elbaue Torgau – Beilrode II 4:0, Schildau – Hartenfels Torgau 0:3, Dommitzsch – Elbaue Torgau 1:0, Beilrode – Bad Düben II 3:0, Beilrode II – Hartenfels Torgau II 0:0, Schildau – Beilrode 0:2, Hartenfels Torgau II – Elbaue Torgau 0:0, Bad Düben II – Hartenfels Torgau 2:2, Beilrode II – Dommitzsch 0:0

Halbfinale: Beilrode - Elbaue Torgau 1:0, Hartenfels Torgau II – Hartenfels Torgau 4:5 nach 6 Meter (0:0)

um Platz 7: Schildau – Beilrode II 0:2 , um Platz 5: Bad Düben II – Dommitzsch 3:6 nach 6 Meter (1:1), um Platz 3: Elbaue Torgau – Hartenfels Torgau II 1:0, Finale: Beilrode – Hartenfels Torgau 1:0

Endstand:

1. FSV Beilrode 09

2. SC Hartenfels Torgau 04

3. FC Elbaue Torgau

4. SC Hartenfels Torgau 04 II

5. Dommitzscher SV GW

6. FV Bad Düben II

7. FSV Beilrode II

8. TSV 1862 Schildau

Beilrode: R. Kokola, M. Alex (4 Tore), Laura Lehmann (1), M. Hahn (1), J. Täsch (2), Maren Schmidt, Jeremy Riedel (1)

Hartenfels Torgau: Fr. Simmank, M. Hampel (1), K. Oschkinat (1), E. Kazmirek (1), J. Rustler, M. Säuberlich, F. Lieback (1), L. Klopf, I. Igbal (2), G. Aloe

Elbaue Torgau: T. Fischer D. Sergeew, M. Schlesinger, L. Engel, M. Flugrat (1), G. Kempf (1), J. P. Eschbach (1), D. Kuntze (2), L. Flemmig

Hartenfels Torgau II: Ph. Schuster, E. Reinholdt, K. Geisler, D. Fröhn, L. Damm, A. Bluschke, Ph. Kolaschinski (1), L. Brion, G. Gabes