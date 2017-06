Hartenfelser waren nah dran

Der SV Laußig ´51 war in diesem Jahr der ausrichtende Sportverein und zeigte sich als sehr guter Gastgeber, denn die Bedingungen waren hervorragend. In den ersten beiden Viertelfinalspielen fiel die Entscheidung vom 9 -Meter-Punkt. Hierbei setzten sich FV Bad Düben II und der SC Hartenfels Torgau 04 knapp durch. Die anderen beiden Viertelfinalspiele wurden im Spiel direkt entschieden und SV Mügeln/Ablaß und der FSV Krostitz konnten sich über das Weiterkommen freuen. Für die Verlierer ging in einer Platzierungsrunde der Plätze 5 bis 8 weiter.

Viertelfinalspiele: Bad Düben II – Laußig /Pressel 1:0 n. 9m, Merkwitz II – Hartenfels Torgau 0:1 n. 9m, Beilrode – Mügeln-Ablaß 0:1, Krostitz – Delitzsch 1:0

Platzierungsrunde: SpG Laußig/Pressel – Merkwitz II 1:0, Beilrode – Delitzsch 1:0

Die Halbfinalspiele der Pokalmeisterrunde waren ebenso gutklassige Partien, auch hier konnten die zahlreichen Zuschauer viele Tore sehen. Am Ende konnte der FV Bad Düben II und der FSV Krostitz das Finalticket lösen.

Halbfinalspiele: Bad Düben II – Hartenfels Torgau 1:0, Mügeln/Ablaß – Krostitz 0:1

um Platz 7: Merkwitz II – Beilrode 1:0

um Platz 5: Laußig/Pressel – Delitzsch 0:1

um Platz 3: Hartenfels Torgau – Mügeln/Ablaß 0:1

um Platz 1: Bad Düben II – Krostitz 0:1

Zur Siegerehrung, welche NFV-Staffelleiter Christian Pohle übernahm, wurden alle Mannschaften mit Urkunden, Spielbällen und Medaillen ausgezeichnet, welche der Gastgeber SV Laußig spendierte. Für die ersten drei Plätze gab es durch Unterstützung des Kreissportbundes und der Sparkasse Leipzig Medaillen.

Endstand:

1. FSV Krostitz

2. FV Bad Düben II

3. SV Mügeln/Ablaß 09

4. SC Hartenfels Torgau 04

5. ESV Delitzsch

6. SpG Laußig / Pressel

7. SV Merkwitz II

8. FSV Beilrode 09

Torgau: Phelan Schuster, Tyler Hänsch, Luke Moosdorf, Erik Reinhold, Kayne Geisler, Jannis Mertig, Lio Damm, Karl Oschkinat, Phil Kolaschinski, Arthur Bluschke, Mark Kondrashevskyi

Beilrode: Nils Heft, Carl Klapproth, Mark Fischer, Maurice Marzinka, Otto Eiselt, Karl Millig, Emil Burckhardt, Toni Köllner, Anton Köhler, Mattes Zweigler