Hausarzt in Ruhestand verabschiedet

Ein in der Region überaus bekannter Hausarzt sagt adé. Zum wohlverdienten Ruhestand von SR Dr. med. Helmut Liebau kamen am vergangenen Freitag zahlreiche langjährige Patienten, Berufskollegen und Freunde, um sich persönlich zu verabschieden. Auch Bürgermeisterin Heike Karau überbrachte ihre Glückwünsche. Dr. Liebau war in Dommitzsch und darüber hinaus als Allgemeinmediziner sehr geschätzt und hatte sich auch als Stadtrat viele Jahre für das Gemeinwohl eingesetzt. Er beendet seine aktive Laufbahn als Hausarzt nach 55 Jahren, davon war er 53 Jahre in Dommitzsch tätig. Im Leben hat er viel erreicht und konnte somit auch viel erzählen. Man merkte es ihm an, dass die Arbeit, anderen Menschen zu helfen, stets eine Herzenssache war. Viele Gäste ließen es sich nicht nehmen, einen Dank auszusprechen für die gemeinsame Zeit. „Wir wünschen Herrn Dr. Liebau alles Gute und beste Gesundheit für seinen weiteren Lebensweg“, so Heike Karau. Dr. Kristin Hontzek führt die Praxis im Landambulatorium jetzt alleine weiter.