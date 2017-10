Hausgemachte Kürbisfreunde

Wenn es am Tisch so richtig eng wird, weil viele Menschen daran sitzen, miteinander plaudern, scherzen, basteln - und freilich auch speisen, dann sind Gabriele und Frank Philipps in ihrem Element. Bei schönem Wetter wird die Tafel sogar im Garten platziert.

Genau das war am Samstag der Fall, als der pensionierte „Pfarrer im Unruhestand“ und seine Frau zum Kürbisfest eingeladen hatten. Jeder brachte dazu etwas mit. Vom Vormittag an bis in den Nachmittag hinein diente das grüne Wohnzimmer als kreative Wohlfühloase. Aus Sitzenroda, aber auch aus Schildau, Probsthain, Taura und Kobershain waren liebe Bekannte gekommen - darunter auch die elfjährige Alicia Schmolke aus Leipzig. Sie hat das Herbstferienwochenende bei Oma Cornelia Eisenreich im Oberdorf von Sitzenroda verbracht. Alicia stellt sich ganz geschickt beim Kürbisschnitzen an und verwandelt eine etwas langweilig wirkende grüne Frucht in einen lustig aussehenden Eierkopf. „Mit einer Kerze darin wird er zu Halloween gewiss richtig gruselig leuchten“, freut sich das Mädchen. „Ganz leicht geht das Schnitzen aber nicht. Man muss tüchtig aufpassen mit dem Messer und immer so schneiden, dass man nicht verletzt wird“, erklärt Alicia.

Alicia zeigt: Immer so schneiden, dass man sich nicht verletzt.

Kürbisse dienen jedoch nicht nur als Bastelmaterial. Richtig zubereitet schmecken sie auch vorzüglich. Das hat Gisela Beloch unter Beweis gestellt und die Gäste in bewährter Weise wieder mit einer leckeren goldgelben Kürbissuppe überrascht. Manch einer am Tisch löffelte sogar zwei Teller leer, und alle, die mitgegessen haben, danken der Köchin für das leckere Mahl. Auch Markus hat es bestens geschmeckt. Der 33-jährige Sohn der Philipps sitzt im Rollstuhl an der Stirnseite des Tisches und hat alles im Überblick. Seine Mimik zeigt, wie wohl er sich in der Runde fühlt, und das ist allen sehr wichtig. Als erster der fünf Philipps-Söhne kam er schwerstbehindert zur Welt, bedarf von Anfang an der besonderen Fürsorge. Die bekommt er nicht nur in der Familie, sondern auch von allen Kindern und Erwachsenen, wann immer sie ihm begegnen. Wohlig genießt Markus die Herbstsonne und die Gemeinsamkeit. Die Philipps wissen: Es gibt auch andere Tage. Im Sommer war er lange Zeit in Begleitung seiner Mutter im Krankenhaus. Kein Wunder, dass beide einfach nur „happy“ sind, diese schwierigen Wochen wieder einmal gut überstanden zu haben. „So ein Tag ist dann wie ein Geschenk“, sagt Gabriele Philipps.

Nicht nur ihr Mann ist noch immer seelsorgerisch sehr aktiv, auch ihr wird es nie langweilig. Gabriele Philipps ist viel unterwegs in Sitzenroda, Schildau, Kobershain, Probsthain, Langenreichenbach, Staupitz, Beckwitz und Taura. Sie leitet Bastelkreise mit Frauen und plant schon erste Aktionen für die Adventszeit. Auch in diesem Jahr wird sie mit je zwei Kindern viele Mitmenschen besuchen, denen es gesundheitlich nicht gut geht. „Wir singen und beschenken sie, basteln dafür auch Sterne.“

Die Reaktion zeige jedes Mal, wie wichtig diese Zuwendung ist. Und: In wenigen Wochen wird es in der Küche der Philipps wieder sehr eng werden: „Dann backen wir Plätzchen. Einmal waren sogar 25 Kinder dabei“, frohlockt sie in Vorfreude auf dieses Ereignis.