Heiße Verwechslungen

Schöna. Nach dem wunderschönen Knutfest am Samstag (TZ berichtete) möchte Wehrleiter Roland Böhm allen Kameraden und Helfern noch einmal herzlich für ihren Einsatz danken. „Sie alle haben das gemeinsame Verbrennen der Schönaer Weihnachtsbäume zu einem tollen Erlebnis gemacht“, schwärmte er gestern.

Ganz besonders erwähnt er dabei seinen Kameraden und Wegbegleiter, den Gerätewart Gerhard Richter: „Egal, wann ich zu ihm komme, er ist wirklich zu jeder Stunde für die Feuerwehr einsatzbereit, lässt dafür sogar mal private Dinge sausen“, lobt Böhm.



Gerhard Richters Lebensgefährtin Heidi nimmt das auch gar nicht übel: „Sie ist die gute Seele unserer Feuerwehr und wirkt wie eine Haushälterin in unserem Domizil“, lässt Böhm anerkennend wissen.

Und: Roland Böhm hat in seiner Ehefrau Brunhilde ebenfalls eine sehr verständnisvolle Partnerin, mit der bereits seit 41 Jahren verheiratet ist. So las sie zum Glück mit Schmunzeln in der gestrigen TZ, dass die Redakteurin im Text über das Knutfest ihren Mann kurzerhand mit der Heidi flirten ließ, was freilich so nicht passiert ist. Das soll an dieser Stelle richtig gestellt werden – mit einem herzlichen Entschuldigungsgruß von Gabi Zahn nach Schöna. Also: Gerhard Richter gehört zu seiner Heidi und Roland Böhm seit 41 Jahren zu Brunhilde.



Als Wehrleiter möchte Roland Böhm an dieser Stelle noch daran erinnern, dass die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr am 16. Februar um 19 Uhr im Dienstzimmer stattfindet und er auf ebenso viel Beteiligung hofft wie beim Knutfest.