HeideRadCup - Einladung zum Streckentest

Das Radsport-Großereignis um den Sparkassen-HeideRadCup in Torgau rückt immer näher heran. Am 10. September wird die 7. Auflage gestartet. Am 26. August laden die Veranstalter des Rennens zum Streckentest nach Torgau ein.

Radsport. Beim Sparkassen-HeideRadCup am 10. September geht es rasanter zu denn je. Auf drei Distanzen über 40, 70 und 110 Kilometer führt die voll abgesperrte Strecke quer durch die Dahlener Heide. Eine Baumaßnahme auf der Strecke zwingt die Organisatoren, den Kurs auf rund fünf Kilometern zu ändern. „Wir bekommen durch diese Änderung einen waldigen, kurvenreichen neuen Abschnitt dazu, der ein paar kleine, feine Anstiege und dadurch eine Menge mehr Fahrspaß mit sich bringt“, schwärmt Henrik Wahlstadt, Vorsitzender des Vereins „Sportfreunde Neuseenland“. Auf die Fahrer wartet ein spannendes Jedermannrennen durch die Dahlener Heide und den Südraum des Landkreises Nordsachsen, unter professionellen Wettkampfbedingungen mit einem abwechslungsreichen Streckenprofil.

Für alle Familienangehörigen der Radrenner steht, wie bereits im letzten Jahr, die AOK-PLUS-Familientour auf dem Programm. Hier können alle die Natur rund um Torgau mit dem Rad erkunden. Auf einem 10 km Rundkurs, der nicht nur autofrei und abgesichert ist, sondern auch von erfahrenen Tourguides betreut wird, geht’s auf Entdeckertour. Unterwegs warten knifflige Rätsel und tolle Aufgaben. Alle Kinder erhalten nach erfolgreicher Zielüberquerung eine Medaille und können an einer Verlosung teilnehmen, bei der zahlreiche Sachpreise verlost werden. Jeder kann mitmachen und das kostenfrei.

An diesem Samstag (26.8.) wird der traditionelle Streckentest mit Start und Ziel in Torgau auf der 70 km Strecke stattfinden. Abfahrt (Start) ist 10 Uhr ab dem ehemaligen Sportlerheim Sanssouci (Dahlener Straße).

Bereits von Beginn an unterstützt mit der Sparkasse Leipzig der Titelsponsor des HeideRadCups die Radsportveranstaltung, seit 2012 tritt sie als Namensgeber auf. Das Jedermannrennen ist Teil der Sparkassen- Challenge, bei der man sich in 18 verschiedenen Sportevents messen kann. Die Ergebnisse des HeideRadCups gehen somit auch in die Wertung dieser Wettkampfserie ein.

Jetzt dabei sein und live erleben! 10. September 2017. Online Anmeldung noch bis zum 6. September unter: www.heideradcup.de/anmeldung-hrc.html. Weitere Informationen auf der unten aufgeführten Internetadresse.

Übrigens, hatte vor knapp acht Wochen die Energiegenossenschaft M4Energy aus Dresden, einer der Hauptsponsoren des Sparkassen-Heideradcups, ein zehnköpfiges Raceteam gegründet, das beim diesjährigen Heideradcup das 110-Kilometer-Rennen fährt. Unter den Fahrern aus ganz Deutschland und Österreich ist unter anderem auch TZ-Sportredakteur Thomas Manthey. Als teambildende Maßnahme traf sich vor kurzem ein Großteil des Teams in Torgau, von wo aus es gemeinsam nach Dresden „radelte“, wo es in der Geschäftsstelle von M4Energy empfangen wurde.