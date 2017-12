Heimat unterm Weihnachtsbaum

Torgau. 2006 begann die Erfolgsgeschichte des inzwischen beliebten Weihnachtsgeschenks rund um Anekdoten und Wissenswertes aus der Region in einem Verlag in Bad Düben.

Als jener 2015 bei Benno Kittler als Herausgeber der Torgauer Zeitung anfragte, ob er mit seinem Torgauer Verlag das Projekt übernehmen wolle, sagte dieser freudig zu. TZ sprach über die Ideenfindung sowie die Menschen und Geschichten hinter dem inzwischen dritten Torgauer Heimatkalender mit dem redaktionell Haupverantwortlichen Manfred Boes.

TZ: Wem verdanken wir den neuen Heimatkalender?

Manfred Boes: Das Team besteht im Wesentlichen aus Benno Kittler als Herausgeber und Initiator, Lutz Donath als Layout-Designer und mir als Redakteur und Autor. Hinzu kamen natürlich noch viele Menschen, die mir mit ihren Erinnerungen, Bildern und Dokumenten bei der Recherche zur Seite standen und maßgeblich für die Geschichten im Buch verantwortlich waren.

Worauf dürfen sich die Leser im kommenden Jahr freuen?

Der Heimatkalender nimmt die Leser mit auf einen Spaziergang durch Torgau und Umgebung, getragen von den Emotionen rund um das, was wir hier, jeder auf seine individuelle Weise als „Heimat“ bezeichnen würden. Das schließt unser Stadtbild, die Torgauer als jene, die ihm Leben einhauchen und natürlich auch die traumhaften Ausflugsziele in der Natur ein. Wir erzählen, wo und wie wir leben, wer wir sind und was die Region ausmacht, mit ihrer Geschichte, Kultur und dem bunten Vereinsleben.

Wie lange wurde daran gearbeitet und wie entsteht der Torgauer Heimatkalender Jahr für Jahr?

Wir haben Ende 2016 mit den Recherchen und Planungen begonnen und knapp elf Monate lang die 14 Themen des Heimatkalenders bearbeitet, nach den Autoren gesucht und sie begleitet und die Entstehung des Gesamtprojektes gemeinsam voran gebracht.

Was macht ihn so besonders und zu einem wunderbaren Weihnachtsgeschenk für die Lieben?

Ich bin selbst fasziniert von dem breiten Spektrum an Themen, die sich für uns ergeben und unseren Autoren nach und nach eröffnet haben. In Kombination mit authentischen Fotos, die sogar nach vielen Jahrzehnten noch von sehr guter Qualität sind, entsteht ein beeindruckendes Bild der Region.

Der kommende Montag ist ein wichtiges Datum für Sie und Ihr Team. Warum?

Wir stellen am 18. Dezember im Haus der Presse den fertigen Kalender vor und zeigen allen Autoren, die daran mitgewirkt haben, das Resultatihrer und unserer Arbeit der vergangenen elf Monate. Jeder von Ihnen bekommt sein Belegexemplar persönlich und kann sich mit uns darüber austauschen, wie es ihm gefällt. Der Abend soll ein großes Dankeschön und ein gebührender Abschluss für das 2018er-Projekt sein, bevor es im nächsten Jahr dann hoffentlich in die vierte Runde geht.

Wann und wo wird der Torgauer Heimatkalender 2018 für alle Geschenke suchenden erhältlich sein?

Im Haus der Presse startet ab sofort der Verkauf und wer am Sonntag, den 17. Dezember, zwischen 10 und 13 Uhr auf der Weihnachtsbaumplantage in Gräfendorf den perfekten Weihnachtsbaum beim TZ-Weihnachtsbaumfest sucht, hat ebenso die Möglichkeit, ein Exemplar für sich selbst oder als Geschenk zu erstehen.

Info:

Leser-Club-Mitgieder erhalten den Torgauer Heimatkalender ab sofort für nur 7,00 Euro, statt 9,50 Euro, solange der Vorrat reicht!