Heimatstube vor Umzug

Für 10000 Euro geht die Immobilie an der Ortsdurchgangsstraße S 24 an René Weigelt, der in direkter Nachbarschaft eine Unternehmung leitet, die sich auf die Fertigung von Ansteckern spezialisiert hat. Der Beschluss fiel bei nur einer Gegenstimme im Stadtrat sehr deutlich aus.

Wie Weigelt gegenüber der Torgauer Zeitung erklärte, sei es ihm beim Kauf des denkmalgeschützten Hauses nicht vordergründig um Erweiterungsmöglichkeiten für seinen Betrieb gegangen. Die könnten ohnehin nur in Absprache mit der Denkmalschutzbehörde erfolgen. Viel wichtiger sei ihm die Möglichkeit der Begradigung seines Grundstücks gewesen. Und noch etwas hatte Weigelt nach all den Diskussionen um die Zukunft der Heimatstube auf dem Herzen: Ihm lag es fern, dass Faschingsverein und Feuerwehr sowie die Heimatstube (diese wird von Familie Weihmann betreut) aus dem Hause gedrängt werden. Erst als sich Ausweichquartiere angeboten hätten, habe er seine Entscheidung gefällt.

Die Heimatstube soll nun im ehemaligen Jugendclub unterkommen. Derzeit ist hierfür spätestens der 31. März als Termin vorgesehen. Faschingsverein beziehungsweise Feuerwehr sollen mit ihrem kleinen Lager zudem einen Nebenraum sowie zwei Garagen beziehen. Stadtrat Hans- Jürgen Hientzsch (DIE LINKE) regte an, dass vor dem Umzug die neuen Räumlichkeiten noch ein wenig aufgehübscht würden.