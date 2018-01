Heimmannschaft nicht zu stoppen: Viele Konter und schnelle Tore

Handball. Der VfB Torgau II trat gegen die TSG 1861 Taucha II in der Kreisklasse der Herren an. Trotz eines zwischenzeitlich spannenden Spiels stand der Sieger am Ende glasklar fest.

Nach der letztwöchigen deutlichen Niederlage in Mockau, brannten die VfBler auf Wiedergutmachung. Zudem ging das Hinspiel zu Saisonbeginn verloren.

Auch dies sollte wieder geradegerückt werden, da man sich dort unter Wert verkaufte. Wieder mit an Bord waren M. Pfeiffer und der Kopf der Mannschaft A. Deutrich. Gute Vorzeichen also die Vorhaben in die Tat umzusetzen. Hinein in die erste Halbzeit. Die Partie wurde mit dem ersten Treffer für die Torgauer eröffnet. Da waren schon drei Minuten gespielt.

Zuvor konnten sich beide Torsteher mehrfach auszeichnen. Danach nahm aber erstmal der Gast des Heft des Handelns in die Hand und konnte sich einen 3-Tore-Vorsprung erarbeiten (2.5). Wiedermal rannten die Torgauer einem Rückstand hinterher. Doch nun stand die Deckungsreihe der Heimsieben besser. Mitte der ersten Hälfte dann der Ausgleich (7:7) und Taucha nahm die Auszeit, die jedoch ohne erkennbare Auswirkungen blieb.

Die Torgauer zogen ihr Spiel durch, gingen in Führung und bauten diese bis zur Pause sukzessive aus. Halbzeit zwei begann, wie die erste aufhörte Torgaus Youngsters konnten sich weiter absetzen (18:12). Doch dann wieder die beinahe schon obligatorische Unkonzentriertheit im Spiel und der Gast vom Rande Leipzigs kam wieder näher heran. Nach der hastig ge-nommenen Auszeit stabilisierte sich die Abwehr und die Zeit des Max Pfeiffer begann.

Taucha fand nun keine Lösungen mehr im Angriff. Torgau nutze dies und kam durch viele Konter zu schnellen Toren, meist abgeschlossen durch Torgaus besten Shooter an diesem Tage. Am Ende stand ein deutlicher und auch in der Höhe verdienter Sieg für die heimischen Mannen.

Torgau:

E. Dörge (Tor), J. Kramer, N. Hübner (1), M. Pfeiffer (14), C. Negro (1), J. Stock (4), J. Brendler (2), I. Weiß, J. Kunze (5), A. Deutrich (1), L. Dörge (1), J. Holtorff (1), O. Wittig (1)

