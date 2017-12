Heiratsantrag an der Mockrehnaer "Tanke"

Mockrehna/Elmshorn. Ein ungewöhnlicher Heiratsantrag, die Rettung eines Katzenbabys und Pferde beim Boxenstopp – an Tankstellen passiert viel mehr, als man denkt. Die drei ungewöhnlichsten Geschichten, die sich 2017 an „star“-Tankstellen in ganz Deutschland zugetragen haben, vereinen Humor und pure Romantik. Und Mockrehna landete auf dem Siegertreppchen!



Platz 1: Verlobung mal anders

Mit einem Heiratsantrag an einer Tankstelle rechnet wohl niemand. „star“-Mitarbeiter Frank setzte genau auf diesen Überraschungseffekt – ein roter Teppich mit einem Herz aus Rosen und romantische Teelichter erwarteten seine nichtsahnende Freundin Petra beim Betreten der „star“-Tankstelle in Mockrehna. Auf den Teppich kniend hielt Frank um ihre Hand an und Petra sagte mit Tränen in den Augen „Ja“. Beide sind bei der „star“-Tankstelle angestellt, seit sieben Jahren ein Paar und Heiratspläne haben sie schon lange. Da es aber nie einen richtigen Antrag gab, sorgte Frank mit seiner kuriosen, sehr persönlichen Idee für eine gelungene Überraschung und die bewegendste „star“-Geschichte des Jahres. „Ich hab das Pferd von hinten aufgezäumt, erst die Hochzeit organisiert, eine Location gemietet und dann fehlte nur noch der Antrag. Den hab ich drei Tage vorher gemacht“, gibt Frank Dylakowitz gestern exklusiv für TZ noch mehr preis. Unter dem Vorwand, die Tür sei kaputt, lockte er seine Verlobte am Sonntag, dem 18. Juni, Punkt 21 Uhr zur „star“-Tanke. Dort standen schon viele Freunde und neugierige Kunden. In Absprache mit dem Chef war der erste Gang gesperrt worden. Hinterher gab’s ein Glas Sekt, 22 Uhr war Feierabend. Der 53-jährige Bräutigam stammt aus Potsdam, lebt erst seit drei Jahren im Pumphutdorf, während seine 45-jährige Petra, geborene Schneider, Ur-Mockrehnaerin sei.



Platz 2: Pferde beim Boxenstopp

Astrid Lindgren hätte es nicht besser schreiben können: Michael Ohmann, „star“ Tankstellenpartner aus Vreden, staunte nicht schlecht, als plötzlich echte Pferdestärken an seinen Zapfsäulen auftauchten. Ganz in Pippi-Langstrumpf-Manier waren zwei Schülerinnen an seiner „star“-Tankstelle eingeritten. „Heu führen wir leider nicht“, teilte er den Reiterinnen mit Bedauern mit. Aber das war dank des anliegenden Grünstreifens gar nicht nötig. Gegen den Durst der Pferde gab es vom hilfsbereiten Tankstellenpartner zwei Eimer Wasser und so konnte der Ausritt anschließend mit frischer Energie weitergehen.



Platz 3: Kätzchen in Not

Auf Platz drei der kuriosesten Geschichten aus dem vergangenen Jahr hat es die Rettung eines kleinen Kätzchens geschafft. Marco Rohde, Tankstellenpartner in Crimmitschau, und seine Mitarbeiter fanden ein verwaistes Katzenbaby. Dessen Mutter war mitsamt Nachwuchs zu einem neuen Plätzchen aufgebrochen, ließ jedoch eines ihrer Jungen zurück. Der tierliebe Rohde zögerte nicht lange, holte die kleine Katze zu sich und päppelte sie auf. Als die Mutter am Abend zurückkam, um ihr „verlorenes Kind“ abzuholen, war die Erleichterung bei allen groß.