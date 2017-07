Herde und Hund im Zusammenspiel

Last/Beilrode. Schafe zu hüten ist eines der ältesten Handwerke. Vermutet wird, dass im Mittelalter die berufsständischen Gemeinschaftsformen des Schäfers tatsächlich entstanden sind. Heute ist diese Form der Schafhaltung nicht mehr so häufig zu sehen, da auch in der Schäferei andere Formen der Bewirtschaftung Einzug gehalten haben, die Schafe werden meistens gekoppelt. Umso wichtiger ist es, dass die Spezifik der Hütehaltung nicht in Vergessenheit gerät.



Seit vielen Jahren stellt die Schäferei Hissung in Beilrode auf der Last Herde und Hütegelände zur Verfügung, um das Leistungshüten der Schäfer durchzuführen.

Leistungshüten ist ein Berufswettkampf der Schäfer, bei dem er mit seinen eigenen Hunden, dem Haupthund und dem Beihund, eine fremde Schafherde (ca. 250 – 300 Tiere) über das Hütegelände führt. Die Aufgaben sind in der „Hüteordnung“ vorgeschrieben und werden vom Preisrichterteam (in der Regel 3-4 fachkundige Personen) nach Punkten bewertet.



Bewertet wird die Hüteleistung, die aus einzelnen Teilabschnitten wie Auspferchen, Treiben zur Weide, Verkehrshindernis und Überqueren einer Brücke besteht. Beim Treiben zur Weide wird die Herde von einem PKW überholt und passiert. Der Haupthund sollte sich dabei zwischen Auto und der Herde aufhalten und die Tiere vor dem Auto schützen. Im engen Gehüt beweidet die Herde eine relativ kleine Fläche und der Hund muss die Schafe zusammenhalten. In der Landschaftspflege ist diese Arbeit besonders wichtig. Im weiten Gehüt wird eine relativ große Fläche beweidet. Die Schafe können auseinander gehen, sich zerstreuen und in Ruhe fressen. Der Haupthund zeigt nur äußere Grenzen durch Ablaufen derselben an und stört sonst die Schafe nicht.



Die Leistungen der Hunde werden zusätzlich beurteilt. Dazu gehören, Hütetrieb und Wehren, Gehorsam, Selbständigkeit, Fleiß, Griff (Nacken-, Flanken- oder Keulengriff, ohne das Schaf zu verletzen), Furche halten, Wesen/Charakter.

In der Regel sind die Schafe beim 1. Hüten aufgeregt, bei den folgenden Hüten gewöhnen sie sich besser an den Ablauf. Deshalb wird die Reihenfolge der Hüter vor Beginn des Hütens ausgelost, in diesem Jahr werden es vier Hüter sein.



Es wäre doch ein interessanter Tag, diesen in der Schäferei Hissung – mit Wissensvermittlung und Freude gespickt zu verbringen, so Dr. Regina Walther vom Schaf- und Ziegenzuchtverband. In der Schäferei Hissung hat sich inzwischen der Name des Ausrichters geändert: Es führt Schäfermeister Daniel Hissung als neuer Betriebsinhaber die Tradition seines Vaters Eckardt fort und lädt gemeinsam mit dem Sächsischen Schaf- und Ziegenzuchtverband zum diesjährigen Landeshüten ein. Für Speisen und Getränke ist wie immer gesorgt.