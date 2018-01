Herkulesaufgabe gemeistert

Umgehend korrigierte Hella Theilemann die Zahl von 150 auf 250.

Am vergangenen Freitag feierte der Förderkreis Kirche Dautzschen seinen 10. Geburtstag. Im Bürgerhaus begrüßte Vereinsvorsitzender Volker Theilemann etwa 30 geladene Gäste, die mit ihrem Engagement ein Garant dafür waren, dass aus einem scheinbar vergessenen Gotteshaus ein Schmuckkästchen wurde. Unter der Regie des Förderkreises erfuhr die Kirche zwischen den Jahren 2007 und 2013 umfangreiche Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten.

Insgesamt flossen 600 000 Euro in die Arbeiten – eine Summe, von der der Vereinschef anfangs nicht zu träumen wagte, obgleich er wusste, dass ein langer Atem notwendig sein wird. Noch im Mai 2006 gab es damals beim Freundeskreis – dem Vorgäger des am 5. Dezember 2007 gegründeten Vereins – erste Überlegungen zur Sanierung, die in Summe auf 60 000 Euro kamen. Doch mit ein bisschen Putz, ein bisschen Farbe und hier und da dem Auswechseln von Hölzern war es bei weitem nicht getan. Was damals einer spürbaren optimistischen Grundhaltung geglichen habe, sei aus heutiger Sicht recht naiv gewesen, räumte Theilemann schmunzelnd in seiner Ansprache ein. Der Förderkreis hatte nicht nur die Aufgabe, sich um Fördermittelanträge und Spendenaktionen zu kümmern. Ihm oblag all die Jahre auch die Bauleitung.

Wie schwer die Arbeit war, zeigte sich unter anderem im Jahre 2011, als für 150 000 Euro Bauleistungen finanziell abgesichert waren, die Angebotssummen jedoch 5000 Euro über jene Grenze hinausschossen. Seitens der Kirche war es nicht möglich, die Fördersumme aufzustocken. So blieb nur die Möglichkeit eines Privatkredits, den fünf Vorstandsmitglieder aufnahmen. „Wir wurden uns sehr schnell mit Sybille Rasenberger (Vorstand der damaligen Raiffeisenbank Torgau und zum Jahresbeginn in den Ruhestand verabschiedet, Anm. d. Red.) einig“, sagte Theilemann. So groß das Risiko dabei auch gewesen sei, so sei es nach außen ein Zeichen gewesen, dass man es ernst meine.

Nach Ansicht des Vorstands war die Sanierung der Kirche letztlich eine Sache des gesamten Dorfes. Heute sei das Gotteshaus für alle da, jedoch nicht für alles. Der Förderverein hat sich über all die Jahre neben Dorfclub, Feuerwehr und Kita zu einer festen Stütze des kulturellen Lebens entwickelt. Seit 2010 fanden hier bislang 23 Konzerte statt. Der Verein engagiert sich zudem stark in der Aufarbeitung der Kirch- und Ortsgeschichte.

Er gibt beispielsweise jährlich einen Heimatkalender heraus. Im Jahre 2015 holte der Verein im bewaldeten Dreiländereck zu Sachsen-Anhalt und Brandenburg am Standort der einstigen Försterei Brucke das sogenannte Aufforstungsdenkmal in die Köpfe der Leute zurück. Beilrodes Bürgermeister René Vetter (auch der ehemalige Großtreben-Zwethauer Bürgermeister Hans-Jürgen Löwe war vor Ort) sprach in seinen Grußworten von einer Herkulesaufgabe, der sich der Verein erfolgreich gestellt habe.

Info:

• 16 Vereinsmitglieder

• 250 Spender brachten es auf eine Gesamtsumme von 93 000 Euro.

• 2010 Restaurierung der Geissler-Orgel

• 2011 Kirchturmbekrönung mit vergoldeter Kugel und vergoldetem Kreuz

• 2012 Restaurierung der Kanzel

• 2015 Konzert mit Patricia Kelly

• Volker Theilemann erwähnte insbesondere vier Namen, die einen großen finanziellen Anteil an der Sanierung hatten. Oberst a.D. Horst Hesse, Dr. Ingrid Klimek aus Halle (Theilemanns Schwester) und die ehemalige Dautzschener Familie Choitz, die mittlerweile in Berlin lebt. Hinzu kommt der Landtagsabgeordnete Frank Kupfer (CDU, weilte am Freitag auch in Dautzschen). Dieser hatte anlässlich seines 50. Geburtstages um Spenden für die Dautzschener und Oschatzer Kirche gebeten. Kurios dabei: Berthold Zehme, Oschatzer Vereinsvorsitzender von „Rettet St. Aegidien“, ist der Schwiegervater von Hans-Jörg Heinze, dem für Dautzschen zuständigen Pfarrer. Theilemanns Dank galt zudem dem mittlerweile verstorbenen Bernd Gräfe.