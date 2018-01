Herr auf der Platte

Die Belgeraner erspielten sich gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn einen ungefährdeten Sieg und verschaffen sich somit Luft nach unten. Die begeisterten Zuschauer sahen eine hart umkämpfte, aber jederzeit faire Partie, welche eindeutig von den Hausherren bestimmt wurde. Nur einmal ließen diese einen Ausgleich (1:1) zu, führten ansonsten durchweg.



Vor allem im Angriff sah SVR-Trainer Tondok eine deutliche Verbesserung gegenüber der Vorwoche, was sich in Toren auszahlte. Nach fünf Minuten stand es 3:1 und fünf Minuten später bereits 6:2. Das ging alles sehr schnell und die Bornaer bekamen nur schwer Zugriff auf das Spielgeschehen. Erst eine Einwechslung auf der Mittelposition und eine Umstellung im Spielaufbau unterbrachen etwas den Rhythmus der Belgeraner. Beim 7:5 (21.) waren sie in Reichweite und es schien, als sollte sich ein Schlagabtausch entwickeln. Doch das Gegenteil trat ein. Die Rolandstädter spielten sich die nächsten Minuten in einen Spielrausch, nutzten gnadenlos die Schwächen des Gegners aus und setzten sich auf 13:6 (27.) ab. Hier klappte fast alles, gegen die platzierten Würfe von C. Richter bzw. Thomas Haase war kein Kraut gewachsen. Nachlässigkeiten ermöglichten den Bornaern bis zur Pause eine kleine Resultatsverbesserung. Ein Ruhekissen stellte das 15:10 nicht dar.



Dies sah man nach dem Wechsel. Die Gäste kamen besser in das Spiel zurück und wirbelten mit schnellen, dynamischen Angriffen die Belgeraner Abwehr ein ums andere Mal durcheinander. Da die Rolandstädter auch im Angriff zu schnell und unkonzentriert abschlossen, verkürzten die Randleipziger immer mehr. Nach 36 Minuten hatten sie beim 17:15 den Anschluss geschafft. Es sah so aus, als würde die Partie kippen. Doch die Hausherren berappelten sich wieder und zogen bis zur 43. Minute auf 21:16 davon. Die Gäste gaben aber nie auf, blieben stets gefährlich und man merkte, dass sie sich nicht kampflos in die drohende Niederlage ergaben. Die Belgeraner mussten auf der Hut bleiben, konnten Dank C. Richters Tore den Vorsprung wahren. Auch die Abwehrarbeit eines R. Müller war sehenswert, welcher unermüdlich rackerte. Am Ende gelang dem SV Roland ein toller Erfolg, welcher für die nächsten Heimspiele hoffen lässt



Belgern: N. Illmer; Thomas Haase (7), R. Müller (3), P. Rosner (3), A. Vogel (2), Thilo Haase, M. Eichler (4/3), O. Tondok (4), C. Richter (8)