Herzenssache im Schuhkarton

Torgau. Erstmals jedoch fungiert ihr Geschäft inklusive Postpaketshop in der Holzweißigstraße als Sammelpunkt. „Anfang Oktober habe ich zu einer Packparty eingeladen. Etwa zehn Frauen und Männer sind gekommen. Das hat echt Spaß gemacht und soll im nächsten Jahr wiederholt werden“, erzählt sie.



Mehr als 150 Pakete sind nunmehr zusammengekommen, so viele wie noch nie zuvor. Sogar aus Uebigau-Wahrenbrück, aus dem Nachbarkreis Elbe-Elster, wurde eine stattliche Menge gespendet. „Nur gut, dass ich hier den nötigen Platz habe“, freut sie sich und zeigt auf den Pakete-Berg. Jeder einzelne Karton ist liebevoll verpackt und enthält zumeist einen Mix aus Kleidung (keine Gebrauchtwaren), Spielzeug (kein Kriegsspielzeug), Süßigkeiten, Hygiene- und Schulartikeln für Kinder.



Wer es bisher verpasst hat, sich an der Aktion zu beteiligen, hat noch bis zum morgigen Samstag die Chance, sein Päckchen bei Ina Kühne abzugeben. „Vermerkt werden sollte, ob die Sachen für ein Mädchen oder einen Jungen gedacht sind – und für welche Altersgruppe bis 14 Jahre“, informiert sie. Möglich ist auch, einige Münzen für das Porto zu spenden.



Erstmals in diesem Jahr übernimmt die Deutsche Post den Weitertransport zum zentralen Sammelzentrum nach Berlin. Von fleißigen Helfern werden die Pakete dort noch einmal hinsichtlich der zollrechtlichen Bestimmungen geprüft und für den weiten Transport vorbereitet. Kinder in Bulgarien, Litauen, Georgien und anderen Ländern werden rechtzeitig zum Fest die Geschenksendungen erhalten.