Heute Abend zu Gast in Surinam

Sie engagieren sich dafür, „dass Frauen und Mädchen überall auf der Erde in Würde, Frieden und Gerechtigkeit leben können“, so ist das Anliegen auf der Internetplattform www.weltgebetstag.de beschrieben. In diesem Jahr stehen die Frauen des südamerikanischen Land Surinam im Mittelpunkt. Umfangreiche Vorbereitungen gibt es schon seit Wochen auch in den hiesigen Kirchengemeinden.

In Weidenhain wird dieser Tag schon seit 2007 gefeiert. „Das Pfarrerehepaar Peisker begeisterte damals einige Frauen für diese Idee, und seitdem ist der Weltgebetstag der Frauen bei uns zu einer schönen Tradition geworden“, informiert Kerstin Popp. Sie hält die Organisationsfäden in der Hand. Insgesamt kümmern sich acht Frauen um die Vorbereitungen. „Einige Mitstreiter sind bereits seit 2007 dabei. Sie haben viele interessante und unvergessliche Abende gestaltet“, erzählt Kerstin Popp und bekundet: „Gern steht das Team weiteren interessierten Frauen offen, die mitgestalten wollen.“

Kaum jemand wusste vorher, wo Surinam genau liegt, und was das Land und das Leben der Frauen dort ausmacht. Doch anhand der Publikationen zum Weltgebetstag klärt Kerstin Popp auf: „Surinam liegt im Norden von Südamerika – zwischen Guyana und Französisch Guyana. Mit dem Motto „Gottes Schöpfung ist sehr gut!“ regen uns die Frauen aus Surinam dazu an, uns und die Welt schöpferisch statt erschöpfend zu betrachten.“

Um den WGT zu feiern, gibt es eine Gottesdienstordnung. Das Vorbereitungsteam untermalt diesen vorgeschriebenen Ablauf mit kreativen Ideen. „In unserer Dokumentation berichten sieben Frauen von ihrer Lebenswelt in unterschiedlichen Teilen Surinams. Diese Frauen spielen wir nach, und egal, wie belastet ihre Geschichten auch sein mögen, sie beschreiben die Schönheit ihres Landes und nennen vor allem die positiven Aspekte ihres Lebens. Dabei nehmen wir und die Gäste das Land Surinam in seiner Vielfalt wahr.“

Die Schöpfungsgeschichte aus Genesis I steht dann im Zentrum des zweiten Teils, und spezielle Lieder – zum Teil für diesen WGT komponiert – runden die vermittelten Eindrücke ab. Der Chor der Kirchengemeinde unterstützt diesen Abend in vertrauter Weise mit seinen wohlklingenden Stimmen. „Auch unsere Kinder sind mit einer kleinen Tanzeinlage dabei“, verrät Kerstin Popp.

Sie und ihre Mitstreiterinnen wollen aber nicht zu viel verraten, denn jeder Besucher kann heute alles selbst erleben und im Anschluss den Abend in gemütlicher Runde bei landestypischen Speisen, Getränken und guten Gesprächen ausklingen lassen.

Für diese landestypischen Gerichte gibt es empfohlene Rezepte, und jeder ist gespannt auf den Gaumenschmaus. Alle Gäste und Beteiligten bringen Kostproben ihrer Kochkünste mit.

Kerstin Popp: „Es ist für alle ein besonderer Gottesdienst, im Wissen, dass sich Frauen auf der ganzen Welt treffen und die Lebensumstände der Frauen des Gastgeberlandes kennenlernen. Neugier, Gemeinschaft, Geselligkeit, das sind nur einige Begriffe, die uns dabei verbinden.

Klar, dass es viele fleißigen Hände braucht, um so ein Ereignis vorzubereiten. Deshalb geht auf Bitten der Kirchgemeinden an dieser Stelle schon mal ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden und Helfer.

Info:

Das Vorbereitungsteam für den Weltgebetstag 2018 ist schon einige Tage in Surinam unterwegs. Es gibt viel zu erzählen aus dem kleinen Land im Norden Südamerikas, welches zu 94 Prozent aus undurchdringlichem Regenwald besteht. Die Frauen schildern ihr Leben und Sie werden staunen, woher ihre Vorfahren stammen. Surinam ist bunt, auch wenn die Frauen mit manchen Einschränkungen leben müssen. Die rhythmischen Lieder zeigen den Lebensmut und den Willen zur Veränderung. Die Lesung der Schöpfungsgeschichte mit Klängen und Symbolen untermauert, wirft ein besonderes Licht auf den bekannten Text. Zum Ausklang des besonderen Abends erwartet die Besucher Speisen und Getränke aus Surinam. Freitag, 2.3. – 18 Uhr, Arche Weidenhain; 19 Uhr, Winterkirche Dommitzsch