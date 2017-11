Heute offizieller Spatenstich für Erschließung der Festwiese

Schon kurze Zeit später aber standen die Bagger wieder still – und hinterließen mehrere offene Baustellen. Zum Ärgernis der umliegenden Bevölkerung, die sich mehrfach in der Redaktion beschwerte und auf Gefahrenquellen in Form von tiefen Löchern und nicht umzäunten Baugruben aufmerksam machte. Doch nun scheint wieder Bewegung in das Projekt zu kommen, um das schon im Vorfeld viel Wirbel gemacht wurde.

Für heute hat Tilo Schroth, Sprecher der Torgauer Stadtverwaltung, den offiziellen Spatenstich angekündigt. Für 13 Uhr ist das Ereignis, bei dem auch Evelyn Pulwer, Geschäftsführerin der EP Projekt- und Verwaltungsgesellschaft Wohnen mbH aus Dresden dabei sein wird, terminiert. EP hatte das Gelände von der Stadt gekauft. Ob und wie lange dann noch gebaut werden kann, darf aufgrund des nahenden Winters jedoch bezweifelt werden.