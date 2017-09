Heute vor 100 Jahren

Torgau. Was geschah am 12. September 1917 besonderes? Diese Frage stellt sich Heide Schulz seit einigen Tagen.

Beim Aufräumen am vorletzten Wochenende sind der Apothekerin zufällig zwei Wörterbücher aus dem Jahr 1912 in die Hände gefallen. Während sie diese durchblätterte, entdeckte sie ein Kalenderblatt von dem Mittwoch, der auf den 12. September vor 100 Jahren datiert ist. An diesem Tag soll die Sonne gegen halb sechs am Morgen aufgegangen sein und bis abends um halb sieben am Himmel gestanden haben, wie die Vorderseite des Blattes verrät.

Auf der Rückseite stehen hingegen kurze Zitate wie von Albrecht Dürer: „Die Kunst steckt wahrhaftig in der Natur; wer sie heraus kann reissen, der hat sie“.

Doch wem gehörte dieses Kalenderblatt und warum hatte es der Besitzer aufgehoben? „Meine Mutter hatte mir die Wörterbücher geschenkt, als ich in die Schule gekommen bin und sie hatte die beiden Exemplare wiederum von einer ehemaligen Hausmitbewohnerin eines Mehrparteienhauses in der Bärwinkelstraße 25 bekommen“, berichtet Heide Schulz.

Die Frau habe mit Nachnamen Kiebsch geheißen. „Vielleicht ist an dem Tag eine wichtige Person aus ihrem Leben gestorben und sie hat es deshalb behalten“, mutmaßt die Apothekerin. Doch sie sei schon vor einigen Jahren gestorben. Daher bleibt die Frage nach dem Grund offen.