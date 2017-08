Torgau. Während der Aufbau der Bühne auf dem Festivalgelände gestern ihren Anfang nahm und die Zeltplätze noch abgetrennt wurden, ragt bereits seit dieser Woche ein „Zweimaster“ 27 Meter hoch in den Himmel über Torgaus Entenfang.

Damit ist das Zelt zum diesjährigen Endless-Summer-Festival sechs Meter höher als im vergangenen Jahr. Von heute Abend an bis Samstag gibt es an dieser Stelle die volle Ladung Oi!, Hardcore, Punk und Rock’n’Roll. Erwartet werden wieder tausende Fans aus dem In- und Ausland.