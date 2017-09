Hier "schlangt" und "birnt" es im Apfelbaum

Wir bauen das an, was uns gefällt.“ Unter anderem auch Kürbisse. Aber keine Sorten wie Hokkaido oder Butternut, die es im Herbst in jedem Supermarkt zu kaufen gibt, sondern Kalebassen. Sie werden auch als Flaschenkürbisse bezeichnet und stammen ursprünglich aus tropischen und subtropischen Gebieten, wo sie im getrockneten Zustand beispielsweise als Flüssigkeitsbehälter oder Musikinstrumente verwendet werden. Allerdings eignet sich die Gemüseart im frischen Zustand durchaus auch zum Verzehr.

„Jürgen war schon immer eine Art ,Pflanzendoktor‘’’. Auf diese Weise beschreibt Frau Dietzmann ihren Mann. Der Diplomlandwirt hatte nach dem Studium zum Agraringenieur sein Diplom an der Martin-Luther-Universität in Halle absolviert und sei schon immer an speziellen Gewächsen interessiert gewesen. Daher kam er irgendwann auf die Idee, Kalebassen anzubauen. „Mittlerweile haben wir sechs bis sieben Sorten“, berichtet die Naturliebhaberin beim Blick auf die Flaschenkürbisse stolz. „Mein Mann zieht sie zuerst in Behältern an und pflanzt sie ab Mitte Mai, wenn es frostfrei ist, unter unsere Bäume, die ihnen als Rankhilfen dienen “. Besonders wichtig sei es, dass die Pflanzen nirgends anschlagen, da sie anfangen zu faulen, wenn sie beschädigt sind.

Die mittlerweile rund 20 Kürbisse, die in diesem Jahr im Garten der beiden blühen, gibt es in den verschiedensten Formen und Farben - ob an eine Flasche oder Birne erinnernd, verdreht oder verschnörkelt, einfarbig grün oder mit weißen Sprenkeln. Sie wachsen pro Woche zirka zehn Zentimeter. Allerdings war für das größte Exemplar von diesem Jahr kein Platz im Garten der Eheleute. Das Zweimeterzwanzig-Gewächs ist mit Hilfe einer Leiter an ihrer Hauswand befestigt. Daher reicht eine normale Gießkanne für die Bewässerung nicht mehr aus, wie Dagmar Dietzmann erläutert: „Wir benutzen Schläuche, mit denen wir die Pflanzen mindestens zweimal pro Woche gießen müssen“.

Dagmar Dietzmann verwendet die Kalebassen auch gern als Deko.

Um die Kalebassen später zur Dekoration verwenden zu können, müssen sie getrocknet werden. Dazu hängen sie mindestens ein Jahr draußen. „Besonders gerne bastle ich daraus eine Art Weihnachtsmann, in dem ich sie weiß anmale und ihnen rote Mützen aufsetze. Meine Freundin verziert sie hingegen immer mit kunstvollen Motiven“, schwärmt die Welsauerin. Die übrigen getrockneten Kürbisse werden anschließend an Freunde und Bekannte verschenkt: „Sie freuen sich jedes Jahr sehr, sodass wir gar nicht anders können, als die Gewächse noch weiter anzubauen.“