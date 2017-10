Hilfe für benachteiligte Jugendliche beim Start ins Berufsleben

Jobcenter, Arbeitsagentur und Jugendamt bündeln ihre Kompetenzen unter einem Dach. Eine neue Jugendberufsagentur in den Landkreisen Nordsachen und Leipzig will künftig benachteiligte junge Menschen unter 27 Jahren ohne Schul-, Beruf- oder Studienabschluss bei der Suche nach einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz unterstützen.

Die Kooperationsvereinbarung zur Bildung einer Jugendberufsagentur im Landkreis Nordsachsen ist gestern von den Beteiligten unterzeichnet worden. Die Agentur für Arbeit Oschatz, der Landkreis Nordsachsen, das Jobcenter Nordsachsen sowie die Sächsische Bildungsagentur setzen damit ihre enge Zusammenarbeit weiter fort und haben diese in der Vereinbarung fest verankert, teilte die Arbeitsagentur gestern mit. Die Zusammenarbeit beinhaltet unter anderem eine Erhöhung der Transparenz über die jeweiligen Leistungsangebote der einzelnen Kooperationspartner sowie die effektive Nutzung der einzelnen Ressourcen. Die Partner sehen in der Errichtung eines virtuellen Zugangsportals die effektivste Form der Zusammenarbeit als Jugendberufsagentur. „Es ist das klare gemeinsame Ziel, den Übergang Jugendlicher von der Schule zur Ausbildung und von der Ausbildung zum Beruf zu verbessern“, sagte Behördensprecher Volkmar Beier.

Mit dem Ziel, die Initiativen bestmöglich miteinander zu verzahnen, wurde eine Kooperationsvereinbarung auch zwischen der Agentur für Arbeit Oschatz, und dem Landratsamt des Landkreises Leipzig sowie der Regionalstelle Leipzig der Sächsischen Bildungsagentur unterzeichnet. Unter dem Arbeitsbegriff „Jugendberufsagentur Landkreis Leipzig“ vereinbarten die Beteiligten eine partnerschaftliche und verbindliche Zusammenarbeit auf Landkreisebene, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung von Volkmar Beier und Kreissprecherin Brigitte Laux.

Reibungslose Übergänge von der Schule in Ausbildung und Beruf gelten als beste und effizienteste Vorsorge gegen Ausbildungsabbrüche und Arbeitslosigkeit schon zu Beginn einer Berufslaufbahn. Deshalb wollen die Akteure ihre Anstrengungen verstärken, besonders an dieser wichtigen Schnittstelle zu unterstützen.

Vor der beruflichen Ausbildung, schulischen Weiterbildung oder einem Studium stehe die intensive Auseinandersetzung mit den Wünschen und Fähigkeiten jedes Einzelnen, um für sich die richtige Ausbildung zu finden. Bereits im Unterricht bereiten sich die Schüler auf den Arbeitsalltag vor. Die Lernangebote hierzu seien vielfältig und würden gezielt durch Schnuppertage, Unternehmenspraktika und praktische Angebote ergänzt, so Landkreis und Arbeitsagentur.

Neben Eltern, Lehrern, Praxisberatern, Berufseinstiegsbegleitern und Schulsozialarbeitern kooperieren weitere professionelle Kräfte, um die jungen Menschen auf dem Weg ins Berufsleben zu unterstützen. Bereits in den vergangenen Jahren arbeiteten die Agentur für Arbeit, die Sächsische Bildungsagentur, das Kommunale Jobcenter des Landkreises, Jugendamt und Wirtschaftsförderung im Netzwerk Berufsorientierung eng zusammen, betonen die Akteure. Die Jugendberufsagentur baue auf dieser Kooperation auf. Neue Strukturen oder ein neues Amt würden nicht entstehen.

Vereinbart wurde, dass die Akteure ihre Aktivitäten und Termine miteinander abstimmen. Hierbei geht es zum Beispiel um die Berufsorientierungsmessen, Projekte der Jugendsozialarbeit oder auch eine bessere Information von Zielgruppe und Öffentlichkeit.

Auch ein erstes Ergebnis der Jugendberufsagentur gibt es schon: einen Berufsorientierungskalender 2017/2018 für den Landkreis Leipzig. Er soll Jugendlichen und deren Familien eine Orientierung über die vielfältigen Angebote geben. Das Info-Paket wird im Oktober publiziert. Die Termine wurden durch wichtige Kontaktdaten ergänzt.