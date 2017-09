Hilfe im Alter

Torgau. Das Gefühl dieser drei Alltagbegleiterinnen trügt nicht: Die wirtschaftliche Situation hiesiger Senioren wird Stück für Stück schlechter. Die Torgauer Zeitung hatte bereits in der gestrigen Ausgabe auf die Problematik Altersarmut hingewiesen. Demnach rechnet der Landkreis Nordsachsen damit, dass der Anteil der Empfänger, die Hilfe zur Pflege, und der Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter und der Gewährung von weiteren Hilfeleistungen künftig erheblich zunehmen werden.



Für die Grundsicherung im Alter wird für eine maximale Erhöhung der Anzahl der Empfänger um dramatische 234,5 Prozent vom Jahr 2009 bis zum Jahr 2050 vorausgesagt. Ebenso wird für den Landkreis eine Erhöhung der Anzahl der Empfänger von Hilfen zur Pflege um mehr als 56 Prozent vom Jahr 2009 bis zum Jahr 2050 beschrieben.



Daran können Brigitte Krohn (66) aus Torgau, Martina Padron (57) aus Welsau und Anita Weber (63) aus Torgau freilich nichts ändern. Allerdings versuchen die drei Frauen im Rahmen ihrer Möglichkeiten als Alltagsbegleiter, anderen Senioren in und um Torgau das Leben im Alter erträglicher zu machen – nicht mit Geld, sondern mit viel sozialem Engagement. Das Trio vom Senioren Selbsthilfeverein Torgau ist an drei Tagen der Woche unterwegs.



Brigitte Krohn betreut Leute zwischen 77 und 96 Jahre. „Mir macht das großen Spaß“, sagt sie. Wohlwissend, dass diese Form der Betreuung natürlich keine Familie ersetzt. Martina Padron spricht von vereinsamten Personen, die oftmals keine Angehörigen haben sowie arm und bescheiden leben. Deren Frust werde jedoch immer größer. Zumeist ist es das liebe Geld, das jene Leute nicht haben. Stichwort Medikamentenzuzahlung oder eben jene Grundsicherung im Alter, die wegen zwei Euro vom Amt nicht gewährt werde.

Dafür, jenen Leuten Mut zu machen, ihnen bei der Bewältigung eines recht tristen Alltags zur Seite zu stehen, habe sie sich für die Arbeit als Alltagsbegleiter entschieden.



„Mir tun die Leute einfach Leid“, spricht Anita Weber über ihre Motivation. Und auch sie kann ein Lied davon singen, was den Senioren auf den Herzen brennt. Da geht es beispielsweise auch um die Einordnung in Pflegestufen und damit einhergehende Hausbesuche. Oft passiere es eben, dass die Betroffenen aus reiner Höflichkeit dem Besuch einen Kaffee kochen wollen, obwohl dies nur unter großer Anstrengung und Schmerzen möglich ist. Allein die Tatsache, dass der Kaffee tatsächlich in der Tasse lande sorge dann für eine schlechtere Einstufung. Dies in Kombination mit Pflegediensten, die ihre Arbeit straffen und somit kaum noch Zeit für individuelle Gespräche bleibe, führe sehr oft zu einer großen Frustration.