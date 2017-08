Hilfestellung für Unternehmen

Torgau. Die Problematik Fachkräftemangel zieht sich durch die Themenwoche der TZ. Wir fragten Volkmar Beier, Sprecher der Agentur für Arbeit Oschatz.



TZ: Die Anlagen- und Sonderformstückbau Dommitzsch GmbH könnte sofort drei geeignete Mitarbeiter neu einstellen, zum Beispiel Schweißer und Dreher. Kennen Sie weitere Firmen im Raum Torgau, denen es so geht?

V. Beier: Im Raum Torgau gibt es aktuell knapp 300 offene Stellen , die bei uns gemeldet sind, darunter 50 Stellen aus der Industrie und jeweils rund 35 aus Bau, Handel und Gesundheit/Soziales. Damit beantwortet sich die Frage von selbst.



Wie können Sie die Betriebe auf der Suche nach Fachkräften effektiv unterstützen?

Kurz gesagt mit Beratung, Vermittlung und Förderung. Am besten greift momentan das Thema Weiterbildung. Wir können Menschen auf dem Weg in den Job mit beruflicher Weiterbildung fördern, aber auch während der Beschäftigung.



Mit welchen Problemen außer dem Fachkräftemangel haben Torgauer Betriebe derzeit noch zu kämpfen?

Das können die Unternehmen am besten im konkreten Einzelfall beurteilen. Probleme sollen aber nicht überdecken, dass die meisten Betriebe gewillt und in der Lage sind, konkurrenzfähig und ausgesprochen innovativ zu sein. Augenscheinlich ist wie andernorts auch der Kampf um den Berufsnachwuchs und speziell in der Region mit verschiedenen infrastrukturellen Bedingungen. Auch das Thema Lohn wird häufiger als Problem genannt. Einzelne Unternehmen, allerdings die wenigsten hier aus der Region, können ihren Personalzulauf über die Entlohnung steuern. Das reißt zwangsläufig Löcher.