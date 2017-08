Hinter den Kulissen der Pilzfabrik

Torgau. Die „Außenhaut“ ist fast dicht. Die letzte der 15 mal 18 Meter großen grünen Platten soll noch in dieser Woche an den Rohbau der künftigen Edelpilzfabrik montiert werden. „Insgesamt haben wir dann etwa 1000 Stück für diese spezielle Fassadenverkleidung verbaut“, rechnen die Bauleiter Florian Wedemeyer und Benjamin Limmer vor.



Die Projektzeichnung des Vorhabens, vor der beide diskutieren, überspannt fast die gesamte Breite des Container- Büros. Von Anfang an begleiten beide Bauingenieure das Vorhaben. „Es ist bisher mein größtes“, sagt Wedemeyer. Er stammt aus Delitzsch, arbeitet wie sein Kollege bei der Firma Goldbeck. Sie ist Auftragnehmer der Mushroom-Park GmbH.



Anfang September soll auch die Dachfläche weitestgehend abgedichtet sein. Deshalb wird jetzt bereits das Planum erstellt, um die Hallensohle zügig einbringen zu können. „Dann ist von oben und auch ringsherum alles zu, sodass wir pünktlich zur kälteren Jahreszeit den Innenausbau angehen können. So war es von Anfang an geplant. Wir liegen gut in der Zeit“, bekräftigt Wedemeyer.



Im zweiten Geschoss werden 39 Kulturräume angelegt: „Hier sollen die Pilze in Paternoster-Regalen im Kreis fahren, sodass eine gleichbleibende Beleuchtung gewährleistet ist“, erklärt Wedemeyer. Zwei Lastenaufzüge werden den Transport des Myzels vom Erdgeschoss sichern – und freilich auch den Abtransport der gewachsenen Pilze nach unten. Die Anfangskultivierung, also das Vortreiben des Myzels, soll im Erdgeschoss erfolgen.



Aber nicht nur für die Pilzaufzucht sind Räume geplant: „Im ersten Obergeschoss wird der Personalbereich eingerichtet: „Vorgesehen sind Umkleideräume für Damen und Herren, eine Caféteria und ein Office-Bereich“, erläutert Florian Wedemeyer.

Unschwer erkennbar: Neben dem Produktionsgebäude entstehen zwei weitere Bauten: Dabei handelt es sich um ein Technik-Gebäude, in dem sich unter anderem der Tank für die hochmoderne Sprinkleranlage befinden soll. Diese wird in Sachen Brandschutz im Werksgebäude installiert.



Desweiteren entsteht ein kleineres Werkstattgebäude mit einem Wohnbereich. Darin, so lässt sich vermuten, könnten die koreanischen Fachleute untergebracht sein, wenn sie vor Ort in Torgau die Produktion begleiten.

Die riesigen Montagekräne für die Betonfertigteile des Produktionsgebäudes sind von der Baustelle verschwunden. Schritt um Schritt werden die Außenanlagen hergerichtet. Den Auftrag dafür hat die LauBau GmbH aus Torgau erhalten.

Seitdem die Investoren ihr „Ja“ zu Torgau verkündet haben, gibt es rege Anfragen zu möglichen Bewerbungen. Karin Aulrich, die für die Torgauer Stadtverwaltung die Verbindung zu den Koreanern hält, lässt wissen: „Wer Interesse hat, sollte seine Bewerbung direkt an die Agentur für Arbeit – Arbeitgeberservice richten.“