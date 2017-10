Hirsche bieten Wölfen die Stirn

ID 19 ist einer von 46 mit Sendern ausgestatteten Rothirschen für das 2014 gestartete Projekt, welches von Dr. Frank-Uwe Michler von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNE) und Benjamin Gilich, der für seine Doktorarbeit zum Wolf forscht, betreut wird. Wie die Mitteldeutsche Zeitung vergangene Woche berichtete, lässt sich mit deren Hilfe ein Bild von den Bewegungen der Hirsche erstellen: Innerhalb eines Jahres durchstreifen die Tiere maximal 5 000 Hektar Fläche. Im Frühjahr und Winter bewegen sie sich im Schnitt auf 720 Hektar, im Herbst, während der Paarungszeit, auf 954 Hektar und im Sommer reicht ihnen ein Gebiet von 540 Hektar.

Doch keiner ist so umtriebig wie ID 19. Er verbringt die Brunftzeit in der Glücksburger Heide, obwohl sein Einstandsgebiet weiter östlich im Jüterborger Raum liegt. „Mag sein, dass er hier geboren wurde. Aber üblich ist solch eine Rückkehr nicht. Aber Tiere halten sich nicht immer an die Literatur“, rätselt Michler über den Grund für die jährliche Wanderung von ID 19.

Um herauszufinden, welchen Einfluss eine großflächige Beweidung auf das Rotwild hat, wurden neben den Hirschen auch 32 Weidetiere in Mecklenburg-Vorpommern, in der Oranienbaumer Heide sowie in der Glücksburger Heide besendert. Im letzten der drei Gebiete finden sich insgesamt 18 Rothirsche und seit Herbst 2016 200 Schafe sowie 20 Ziegen. Die Auswirkungen auf das Verhalten des Rotwildes werden somit jetzt erst untersucht. Aber seit Februar dieses Jahres ist ebenso der Wolf mit im Spiel, besser gesagt eine Wölfin. Ihr Sender und die der Hirsche sind so eingerichtet, dass sie miteinander kommunizieren, sobald sie sich auf weniger als 150 Meter annähern. In solch einer Situation funken die Sender im ganz kurzen Takt. Daraus wurde ersichtlich, dass die Wölfe in Intervallen und in verschiedenen Gebieten jagen. Anhand der Daten ist außerdem zu erkennen, dass sich Rotwild häufig im Kernbereich der Wölfe aufhält. Eine generelle Verdrängung der Rotwildrudel aus ihren Revieren durch die Wölfe finde offenbar nicht statt. „Es zeigt sich, dass ziemliche Unruhe herrscht, sobald Wölfe neu in ein Gebiet kommen“, erklärt Gillich. „Das normalisiert sich aber nach etwa zwei Jahren wieder.“ Man gewöhne sich eben aneinander.