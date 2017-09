Historie wird digital

Dr. Christian Striefler, Geschäftsführer der Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten gGmbH betrachtete die Krönung der seit 2012 andauernden Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten sehr zufrieden. „Es ist eine bislang einzigartige Kooperation im Bereich Ausstellungsgestaltung zwischen der SBG gGmbH und einem Landkreis. Es macht mich stolz, dass der Landkreis Nordsachsen in unsere museale Vermittlungskompetenz vertraut.“, so Striefler. Die Herangehensweise der Kuratoren Dr. André Thieme und Frank Schmidt an die Frage, wie Geschichte im Hinblick auf die veränderten Ansprüche an einen nachhaltigen Museumsbesuch vermittelt werden kann, folgt der Logik unserer hochtechnisierten und medienaffinen Gesellschaft.

Der Flaschenturm, die Fürstenempore und die Kurfürstlichen Gemächer bilden die authentische räumliche Basis für die Erzählung der letzten Jahre der Ernestiner als Herrscherhaus in Sachsen. Die Gestaltungsfirma whitebox aus Dresden nahm sich dieser Aufgabe an und machte mit freistehenden Projektionen der animierten Eheleute Johann Friedrich und Sibylle schon den ersten Eindruck zu einem Aha-Moment. Die Bewohner des Schlosses erklären und zeigen ihr Zuhause und das Leben mitsamt Hofstaat, Haustieren und hochrangigen Besuchern aus dem Reformationsumfeld auf ganz persönliche und menschliche Art und Weise.

Die sonst kargen Wände lernen dank Beamereinsatz sprechen und vergessene Türen erscheinen neben dem Besucher aus dem Nichts heraus. Daniel Sommer, Geschäftsführer von whitebox sieht in dieser einmaligen Ausstellung die Zukunft familien- und kinderfreundlicher Museumsarbeit. „Mit Beginn der fünften Klasse und einem ersten richtigen Geschichtsunterricht eröffnet sich für die Kids ein spannendes Feld unserer Kultur und ich würde mich sehr freuen, wenn wir mit unserer Version eines modernen Museums mehr Menschen ansprechen könnten, als die klassische Vitrinenpräsentation.“

Es wird aber auch stille Räume geben, wo der Besucher in Ruhe durch konventionelle, aber aufgelockerte Wandtexte über das politische und private Leben der Familie informiert wird. Entspannung ist bei all dem Erlebniswert der Ausstellung übrigens ein zentrales Schlüsselwort der Konzeption, denn Animationen und Einspieler laufen zwar automatisch ab, bringen aber vorprogrammierte Ruhepausen mit, die nicht übersprungen werden können. So wird die Hektik pausenlos dudelnder Erklärungen und die damit einhergehende Ablenkung anderer Besucher im Raum verhindert. „Das Gefühl, meinen eigenen Bedürfnissen entsprechend Inhalte zu erfahren, kommt Wellness schon recht nah und lässt Platz für Spaß am neuen Wissen.“