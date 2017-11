Historischer Disput gegen Trunkenheit

Kay Nagel-Werner referiert über einen gewissen Dr. Heinrich Stromer, der in vielfältiger Hinsicht ein interessanter Zeitgenosse Martin Luthers und Georg Spalatins war.

Dr. Heinrich Stromer aus dem oberpfälzischen Auerbach war nicht nur der Wirt von Auerbachs Keller in Leipzig, sondern auch Professor für Medizin an der Leipziger Universität. Zudem wurde er vom sächsischen Kurfürst Friedrich dem Weisen zum persönlichen Leibarzt bestellt. All diese Faktoren sorgten dafür, das uns ein kleines Büchlein erhalten geblieben ist: Decreta aliquot medica, quae in disquisitiones publicam proponentur, Leipzig 1532, welches von dem kursächsischen Sekretär Georg Spalatin übersetzt wurde: Ein getrewe, vleissige und ehrliche Verwarnung widder des hesliche Laster der Trunkenheit.

Der Wirt von Auerbachs Keller sah also täglich die Auswirkungen des Lasters der Trunkenheit vor sich und hatte das medizinische Hintergrundwissen, um zu ergründen, wie es dem Körper schaden könnte. Dies alles natürlich mit dem Wissen der Zeit, denn es verbergen sich viele überholte medizinische Ansichten in der Veröffentlichung. Auf der Universität disputierte er dagegen, bevor Georg Spalatin die lateinische Disputationsschrift in die deutsche Sprache übersetzte und seinem Schüler Joachim Marnholt widmete.

Die Zeit des 16. Jahrhunderts war eine ambivalente Zeit. Einerseits öffnete sich das Heilige Römische Reich offenbar der Welt und die Verdienstmöglichkeiten, besonders in den entstehenden Städten, nahmen zu. Andererseits erwartete man jeden Tag das Jüngste Gericht und war religiös nicht nur unzufrieden, sondern auch orientierungslos, unsicher.

Diese Zeit wird der Vortrag beleuchten. „Wir werden Dr. Heinrich Stromer aus Leipzig, Georg Spalatin aus Spalt kennenlernen und fragen, wer Joachim Marnholt war und woher er stammte. Wir werden die Gefahren des übertriebenen Alkoholkonsums aus erster Hand erfahren und wie man sich davor bewahrt“, sagt Nagel-Werner.

Der Vortrag ist öffentlich. Interessenten sind herzlich eingeladen.