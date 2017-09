Historisches Uhrwerk und Mantragesänge

Polbitz. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz nimmt der „Förderverein der Kirche zu Polbitz“ am „Tag des offenen Denkmals“ teil.

Zu besichtigen sind am 10. September in der Polbitzer Kirche der Turm mit dem historischen Uhrwerk, welches am 25. Juli nach fast zwei Jahren von Uhrmachermeister Mike Scholze, Firma Uhrentechnik Schnabel, wieder in Gang gesetzt worden ist.

Neben der regulären Exposition mit Malerei und Grafik von den „Jessener Dienstagsmalerinnen“ auf der Empore sind im Turm seit Mitte April unter dem Titel „All you need is beat...“ die 20 Schautafeln vom Archiv Bürgerbewegung Leipzig zur Situation der jungen Leipziger Beatgruppen von Mitte der 1950er bis in die 70er Jahre zu sehen. Im Altarraum kann man sich außerdem aus aktuellem Anlass an Hand von sieben Schautafeln über die zurückliegenden „15 Jahre Hochwasser 2002“ zur örtlichen Hochwasserproblematik informieren und welche umfangreichen Schutzmaßnahmen in den vergangenen Jahren unternommen wurden.

Auch die Freunde der Musik kommen auf ihre Kosten: Das Konzert mit „Samaclanka“ um 18 Uhr (Eintritt: 8 Euro) wird wohl auch in diesem Jahr wieder der Höhepunkt des „Polbitzer Kultursommers“ werden - und ebenfalls ein Jubiläum sein. Denn die fünf „singenden Heilerinnen“ sind bereits zum zehnten Mal zu Gast in der Polbitzer Kirche, und ihr vielfältiges Programm mit „Mantragesängen aus aller Welt“ ist für die Gäste aus unserer Region somit auch schon lange kein Insider-Tipp mehr. Wir laden alle Freunde von Architektur, Kunst und Musik recht herzlich am 10. September 2017 ab 10 Uhr zu einem Besuch der Polbitzer Kirche ein.