Hochbetrieb beim Weihnachtsbaumfest

Er war der Pechvogel im vergangenen Jahr: Als Werner Hoffmann zum TZ-Weihnachtsbaumfest nach langem Suchen vor seinem Wunschbaum stand, hatte er doch tatsächlich die Säge vergessen. „Ne, Ne. Das durfte nicht noch einmal passieren“, lachte gestern Mittag Lebensgefährtin Gisa Stammann aus Wildenhain. Diesmal stand die Säge ganz oben auf der Checkliste, bevor es in den Gräfendorfer Landeswald in Richtung Forsthaus Pretzschau ging.

Dort herrschte bereits Punkt 10 Uhr rege Betriebsamkeit: Zuerst das dichte Schneegestöber, dann waren es reichlich Besucher. Vor allem Familien nutzten das von Heimatzeitung und Forstbezirk Taura organisierte Event. Einer der ersten Besucher überhaupt war der Torgauer Christian Brandis, der mit Töchterchen Lotte auf der Suche nach einem passenden Kugelträger war. Der Tischler wartete bereits seit 9 (!) Uhr auf seinen Einsatz in der Weihnachtsbaumplantage. Auch er wollte wie Werner Hoffmann einen Fehler des Vorjahres umschiffen. Nämlichen jenen, einen Tick zu spät zu kommen.

Als Brandis sein Bäumchen bereits im Kofferraum verstaute, steuerte Familie Richter aus Torgau erst einmal zielsicher in Richtung des mit Wildschweingulasch gefüllten dampfenden Kessels. „Engpass war bislang immer der Gulasch“, lachte Papa Ronny Richter, als sich Mama Heike und die beiden Söhne Ruben (10) und Ludwig (7) den Gulasch schmecken ließen. Und der Baum? Richter drehte sich um. „Ach, da stehen doch noch so

viele...“

Insgesamt 200 Bäume schleppten die Besucher des Weihnachtsbaumfests gestern aus dem Wald. Im kommenden Jahr, so Revierleiter Manfred Niedner, sei angedacht, das Weihnachtsbaumfest in Gräfendorf zu organisieren, wo unter anderem auch Blaufichten und Nordmanntannen herangezogen werden. Dort wolle man das Ganze sogar noch ein wenig aufpeppen und beispielsweise den Dorfbackofen einbeziehen.