Hochgefährlicher Schädling in Werdau entdeckt

Werdau/Nordsachsen. Mehrere Nester des Eichenprozessionsspinners wurden in den letzten Tagen in Werdau und anderen Orten im Landkreis Nordsachsen gefunden. Das Landratsamt hat an den entsprechenden Stellen Warnschilder aufgestellt, denn die Larven des Eichenprozessionsspinners sind für den Menschen gesundheitsgefährdend. Ihre winzigen, giftigen Brennhaare können bei Hautkontakt oder durch Einatmen zu diversen Beschwerden bis hin zu allergischen Schocks führen. Da die Haare aufgrund ihrer Leichtigkeit bei Wind über weite Strecken transportiert werden können, ist selbst die Nähe zu Nestern mitunter gefährlich. Weitere Infos finden Sie hier:

Der Befall von Bäumen durch den Eichenprozessionsspinner ist im Landkreis kein Einzelfall. Im Gespräch mit der TZ gibt Markus Bachmann, Mitarbeiter der Unteren Forstbehörde des Landkreises Nordsachsen, Auskunft über weitere Fälle und erklärt, warum die Beseitigung der Nester durch Spezialfirmen erledigt werden muss.

TZ: Wann wurden die Nester des Eichenprozessionsspinners bei Werdau festgestellt?

Markus Bachmann: Ich bin am 6. Juli darauf gestoßen. Insgesamt fünf Bäume sind befallen.

Wann werden die Nester entfernt?

Zunächst wurde zuständige Straßenmeisterei damit beauftragt, die Warnschilder aufzustellen. Die Beseitigung wurde ausgeschrieben und wird zeitnah erfolgen.

Dafür gibt es eine Ausschreibung?

Ja, bekanntlich können die 0,1 bis 0,2 Millimeter messenden Gifthaare der Raupen bei Menschen und Tieren zu schweren allergischen Reaktionen führen. Und jede Raupe hat rund 600 000 solcher Haare. Bei der Beseitigung kommt deshalb ein Spezialsauger zum Einsatz. Und den haben nur die entsprechenden Firmen.

Was ist zu tun, wenn man ein solches Nest entdeckt?

Die Raupennester des Eichenprozessionsspinners befinden sich überwiegend im unteren Bereich der Eichen. Auf keinen Fall sollten sie berührt oder gar zerstört werden, weil dadurch die Gifthaare aufgewirbelt werden. Die Untere Forstbehörde in der Außenstelle Eilenburg des Landratsamtes bietet auch außerhalb des Waldes Hilfe bei der Erkennung und Bestimmung an.

Gibt es in der Region um Torgau weitere Fälle?

In der Tat wurde ein Reihe von Raupennestern gefunden – einige davon südlich von Torgau, bei Arzberg, in Dreiheide, nördlich und westlich von Beilrode, westlich von Dommitzsch und westlich von Trossin.

Wo liegt der Schwerpunkt im Landkreis Nordsachsen?

Die meisten Nester an einem Ort haben wir nahe eines Parkplatzes an der B2 bei Wellaune gezählt. 10 bis 15 Nester befinden sich dort.

Irgendwann werden aus Raupen Schmetterlinge. Können leere Nester des

Eichenprozessionsspinners einfach entfernt werden?

Auf gar keinen Fall. Die Gifthaare am Nest behalten ihre Wirkung mehrere Jahre.

Die Untere Forstbehörde ist erreichbar unter: 03423 7097 4520.