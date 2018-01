Hochschultag der Arbeitsagentur feiert 20. Geburtstag

Oschatz. Die Torgauer Zeitung sprach über dieses informative Event mit Agenturchefin Cordula Hartrampf-Hirschberg:



Was genau erwartet die Besucher in diesem Jahr beim Hochschultag?

Cordula Hartrampf-Hirschberg: Sowohl die Studieninteressierten als auch deren Eltern können sich auf umfangreiches und informatives Kurzvortragsprogramm freuen. Das Angebot umfasst 20 Themen von unterschiedlichen Einrichtungen aus ganz Mitteldeutschland. Diese befassen sich alle mit ganz unterschiedlichen Themen. Außerdem gibt es noch über 25 Stände von verschiedenen Einrichtungen, an welchen in persönlichen Gesprächen Informationen erhalten werden können. Dabei sind es nicht nur Hochschulen und Universitäten, die Stände anbieten. Auch andere Einrichtungen wie zum Beispiel die sächsische Landesapothekerkammer oder die Bundespolizei, sind mit dabei.



Gibt es ein großes Highlight, auf welches man sich besonders freuen sollte?

Natürlich sind alle unsere Angebote für sich kleine Highlights, das eigentliche Zugpferd des Hochschultages sind jedoch unsere Kurzvorträge. Hier sind so viele unterschiedliche Themen vertreten, da ist für jeden etwas Interessantes dabei.



Und können sich die Teilnehmer auf eine besondere Neuerung freuen?

Ja, wir haben uns auch in diesem Jahr wieder etwas Neues einfallen lassen: das Stundentencafé. Hier können sich alle Interessierten in ganz lockerer Atmosphäre bei einer Tasse Kaffee oder Tee mit Studenten unterhalten. Und eine weitere Neuerung, welche allerdings schon im vergangenen Jahr eingeführt wurde, haben wir auch diesmal wieder mit ins Programm aufgenommen. Die Stiftung für Hochschulzulassung Dortmund wird wieder via Skype-Live- Schaltung über die Zugangsvoraussetzungen zum Medizinstudium informieren.



Wo kann man sich über das genau Programm informieren?

Der Flyer, auf dem alle wichtigen Informationen zum Programm und den Ständen aufgeführt sind, findet sich unter dem Reiter „Veranstaltungen vor Ort“ auf der Website der Oschatzer Agentur für Arbeit.