Hoffen auf Förderzusage

Auf einmal war dank einer möglichen LEADER-Förderung alles ganz schnell gegangen: Mitte Januar hatte die Torgauer Zeitung davon berichtet, wie der Langenreichenbacher Ortschaftsrat gemeinsam mit dem Gemeindekirchenrat die Sanierung des alten Pfarrgebäudes im Ort vorantreiben will. Im Heidelbachsaal wurde eine Strategie besprochen, um den engen Förderregularien gerecht zu werden, zumal die Antragsfrist bereits am 15. Februar enden sollte.

Wie ist es um dieses Projekt nun also bestellt? Eine Frage, die weit über die politische Grenze des Ortes am Heidelbach hinausreicht. Denn Langenreichen-

bach gehört zum Kirchspiel Schil-

dau. Zu diesem zählen auch noch die Kirchgemeinden Beckwitz, Kobershain, Probsthain, Schildau, Sitzenroda, Staupitz und Taura. Und im Kirchspiel schien man ob des Wunschzettels der Langenreichenbacher zumindest einmal überrascht zu sein. Schließlich muss von kirchlicher Seite das Projekt komplett vorfinanziert werden. Ein Alleingang der Langenreichenbacher ist nicht möglich.

Noch dazu ist der Kostenrahmen, der sich im Januar auf grobgeschätzt bis zu 200 000 Euro belief, beileibe kein Pappenstiel. Dem gegenüber könnte die Förderregion Dübener Heide zwar eine maximale Summe von 150 000 Euro ausreichen. Doch festgezurrt ist hier noch lange nichts.

Wie Matthias Schulze, der Vorsitzende des Schildauer Kirchspiels, gegenüber der Torgauer Zeitung in der vergangenen Woche einräumte, sei zwar der Antrag eingereicht worden. Doch folge man der Empfehlung von Ortsvorsteher Detlef Bölke, einen Finanzierungsplan nachzureichen. Weitere Gespräche mit dem kirchlichen Verwaltungsamt müssten noch geführt werden. Für Ortschaftsrat Rolf Schurig wäre das Projekt äußerst wichtig für den Ort. Das geschichtsträchtige Haus hätte die mit LEADER einhergehende Aufwertung verdient. Er könne nur hoffen, dass die notwendigen Eigenmittel gestemmt würden.

Gegenüber der Torgauer Zeitung betonte Matthias Schulze, dass bei der letzten Zusammenkunft auf kirchlicher Seite die inhaltlichen Argumente, mit denen man beim LEADER-Entscheidungsgremium punkten wolle, vertieft worden seien. Ohne auf konkrete Details weiter einzugehen, könnten künftig auch Kita-Projekte und die Jugendfeuerwehr eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Ebenso sei an Familienangebote gedacht, ohne jedoch gleich das Wort Arche in den Mund zu nehmen. „Wir haben bereits eine Arche in Weidenhain“, sagte der Schildauer, der im TZ-Gespräch gegenüber kritischen Stimmen – denen es nicht schnell genug geht – deutlich machte, dass man keineswegs als Bremser dastehen wolle. Es gebe nun mal Vorgaben, die gerade bei derart großen Projekten einzuhalten seien.

Zum Thema Nachwuchsarbeit in dem alten Pfarrgebäude bemerkte Schildaus Pfarrerin Hanna Jäger, dass es keine Zentralisierung dieser geben werde. Anlass dafür waren erste Überlegungen im Januar, das Gebäude in ein Familien- und Kinderzentrum nach dem Vorbild der Weidenhainer Arche zu verwandeln, um die Landeskirche überzeugen zu können. Begründung: Die strategisch Lage Langenreichenbachs im künftigen Groß-Kirchspiel, das später dann auch noch Audenhain dazubekommt, sei sehr gut. „Um bestimmte Angebote zu etablieren, braucht es Zeit“, sagte sie.

Info: LEADER 2014-2020

Nach den guten Erfahrungen mit der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) in der Förderperiode 2007 bis 2013 hat der Freistaat Sachsen den Regionen für 2014 bis 2020 noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten in der regionalen Entwicklung eröffnet und mehr Verantwortung für die Verwendung der Fördermittel übertragen.

Bei der Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes setzt Sachsen auf das Instrument LEADER: Die Akteure im ländlichen Raum können nahezu flächendeckend die Vorteile eigenständiger Strategien einschließlich der Verantwortung für ihr Budget nutzen. Sie erhalten dafür 427 Millionen Euro, das sind 40 Prozent der Mittel des sächsischen Entwicklungsprogramms für den Ländlichen Raum (EPLR).

Nach einem Aufruf des Freistaats haben sich 30 sächsische Regionen gebildet und sich mit ihren Entwicklungsstrategien zum 15. Januar 2015 um die Anerkennung als LEADER-Gebiet beworben. Das Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft hatte alle Strategien am 22. April 2015 genehmigt.

Die LEADER-Gebiete bestimmen in einem transparenten Verfahren selbst, welche Projekte in welcher Höhe gefördert werden. Die Strategien sind die Basis für thematische Aufrufe, nach denen sich Bürger, Unternehmen, Vereine und Gemeinden mit ihren Vorhaben um eine Förderung bewerben können. Ein Entscheidungsgremium wählt nach den regionalen Prioritäten die besten Vorhaben aus. Die Bewilligung der Förderung erfolgt dann durch die zehn Landkreise.

Quelle: SMUL