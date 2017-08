Hoffmann macht mobil

Gräfendorf/Torgau. Zwischen dem Ansetzen des Scharriereisens und dem Griff zur Grillzange liegen mittlerweile knapp 20 Jahre: Der gelernte Steinmetz Christian Hoffmann versucht sich seit Juli in einer Branche, in der es eher darum geht, weiche, saftige und vor allem leckere Sachen dem Kunden anzubieten.

Hoffmann steht mit seinem auf ein gebrauchtes und neulackiertes Lastenrad montierten Grill bei gutem Wetter jeden zweiten Tag der Woche sowie am Wochenende von 11 bis 17 Uhr vor Schloss Hartenfels. Neben Bratwürstchen hat der 35-Jährige auch Hotdogs im Angebot.

Dass er ausgerechnet am Bärengraben auf Kundschaft hofft, ist nachvollziehbar: Landratsamt, Heimerer und auch das Gymnasium versprechen, eine Kundenbasis zu werden. Dazu kommen natürlich Touristen, die sich bei einem Torgau-Aufenthalt das Schloss nicht entgehen lassen.

Christian Hoffmann glaubt fest an seine Chance, mit dem Verkauf der Würstchen für sich und seine kleine Familie (Partnerin Rahel Thomes ist frischgebackene Dozentin für Theaterpädagogik bei Heimerer in Torgau und hat in der Kulturbastion aktuell das Projekt „Fluchtwege – so ein Theater“ zu laufen; sein Sohn ist fast zwei Jahre alt) eine wirtschaftliche Basis aufbauen zu können. Die Anfänge seines mobilen Grillens haben ihn in dieser Sichtweise bestärkt. Obgleich durch Ferien- und Urlaubszeit das potenzielle Stammpublikum in Torgau noch recht spärlich war, zeigt sich Hoffmann zufrieden. Mittlerweile würde der Umsatz steigen.

Die Idee, mit dem Verkauf von Würstchen sein eigener Herr zu werden, kam dem jungen Mann im Urlaub auf Island. Der dortige Heißhunger auf Hotdogs habe sich hier jedoch nicht bestätigt. Der deutsche Gaumen verlangt eben nach einer gebratenen Wurst, wahlweise mit Senf oder Ketchup. Derzeit überlegt er, die ganze Geschichte über den Winter zu bringen und sich mit selbstgemachten Suppen, Hotdogs, Thüringer Rostbratwürsten und einem Anhänger winterfest zu machen.

Nach seiner Lehre zum Steinmetz schwenkte Hoffmann in den sozialpädagogischen Bereich um. Ein Studium gab er nach Jahren letztlich auf, weil er zu jener Zeit einfach keine Zeit mehr dafür hatte. Zu sehr forderten ihn bereits seine Arbeitsstellen – und der Handball. Momentan Trainer bei der SG Motor Gohlis-Nord in der Bezirksliga errang Hoffmann seinen größten sportlichen Erfolg indes mit einer Truppe aus Essen. Gemeinsam mit seinem Trainerkollegen Klaus Laß führte Hoffmann die ETB-Handballer im vergangenen Jahr bei den Special Olympics in Hannover zur Goldmedaille. „Als deutschlandweit einziger Verein ist dies eine Mannschaft, die ausschließlich aus Menschen mit geistiger Behinderung besteht und im offiziellen Meisterschaftsbetrieb gegen Nicht-Behinderte antritt“, blickt Hoffmann auf zwei wunderbare Jahre in Essen zurück.

Neben dem Handball kann sich Christian Hoffmann, dessen Großeltern in Elsnig wohnen, auch für das Wandern begeistern. „Liebend gern im Norden Europas“, outet er sich als Skandinavien-Fan. Er hört gerne Musik, spielt selbst ein bisschen Gitarre, zeichnet gern und fotografiert.