Hofmann auf Wolke Sieben - erstmals unter vier Stunden

Cay Hofmann, der sein Marathondebüt Ende April beim 20. OEM gab, startete hingegen in Leipzig auf die volle Marathon-Distanz. Der Start erfolgte am Elsterflutbecken am Sportforum. Die Strecke führt entlang der Elster über Schkeuditz und Döllnitz und endete in Halle auf dem Marktplatz.

Die Halbmarathon-Strecke führte hingegen durch die grüne Lunge Halles entlang der Saale. Der tolle Spätsommer und die sommerlichen Temperaturen machte vielen Läufern arg zu schaffen. Thomas Richter finishte beim Halbmarathon nach 2:03,13 Stunden und belegte in seiner Altersklasse den 77. Platz. Mike Barth ging nach 2:24,50 Stunden durchs Ziel und belegte Platz 82 in seiner AK. Cay Hofmann belegte mit seiner Zeit von 3:53,27 Platz 17 in seiner AK und blieb auf dieser Distanz erstmals unter vier Stunden.