Hohe Auszeichnung für Reichel

Frank Reichel, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Torgau-Oschatz, wurde jetzt mit dem Deutschen Ehrenkreuz in Gold geehrt. „Es ist die höchste Auszeichnung des Deutschen Feuerwehrverbandes, die man in Deutschland erhalten kann. Über diese Ehre habe ich mich sehr gefreut“, sagte der Oberbrandinspektor aus Lampersdorf. Damit wurden seine hervorragenden Leistungen im Dienste der Feuerwehr gewürdigt.

Frank Reichel ist bereits seit 1976 ehrenamtlicher Feuerwehrmann. 1984 wurde er zum Wehrleiter in Lampersdorf gewählt. 1990 wurde er zum stellvertretenden Kreisbrandmeister berufen. Ein Amt, das er noch heute ausübt – erst im Landkreis Oschatz, dann Torgau-Oschatz und jetzt für den Landkreis Nordsachsen. Stellvertretender Vorsitzender im Kreisfeuerwehrverband Oschatz, später Torgau-Oschatz wurde Reichel im Jahr 1998 und ist nun seit 2008 Vorsitzender des Verbandes. Im Jahr 2014 wurde der Lampersdorfer schließlich auch noch zum stellvertretenden Vorsitzenden des Landesfeuerwehrverbandes gewählt.