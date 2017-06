Hol dir die Burger-Krone!

Torgau. Passend zum Thema Sommer bereitet die Torgauer Zeitung schon seit Wochen, das am 22. Juli startende Projekt „Summer-Lounge“ vor. Ein besonderer und sehr schöner Abschnitt dieses Events wird ein Kochduell zwischen vier Teams mit je zwei Teilnehmern sein. Duelliert wird sich auf dem Geharnischtenplatz mit sogenanntem Fingerfood.



Wer ein Fabel für Burger hat, und zudem denkt, er mache den besten Burger aller Zeiten, sollte sich noch ganz schnell anmelden, um sich einen von vier Plätzen zu sichern. In zwei Kategorien – Optik und Geschmack – wird man sich vor der dreiköpfigen Jury behaupten müssen. Wer auf leckeres Fleisch zwischen zwei Brötchenhälften steht, ist recht herzlich eingeladen, dem bunten Treiben zuzusehen und sich selber einen geschmacklichen Überblick zu verschaffen.



Um den Teilnehmern auch den nötigen Anreiz zu geben, gibt es selbstverständlich, wie bei jedem Duell, auch etwas zu gewinnen. In diesem Fall sind das zwei Gutscheine. Einer in Höhe von 100 Euro für einen unvergesslichen Kochkurs bei Erlebnis-Küchen Kartheuser und ein weiterer im Wert von 50 Euro für ein einstündiges professionelles Foto- Shooting für zwei Personen.eh