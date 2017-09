Holzwurm frisst an Dommitzscher Orgel

Dommitzsch. Ric Rafael Reinhold holt für das jüngst stattgefundene Benefizkonzert alles an Klang aus der Orgel heraus, was in ihrem Zustand noch möglich ist. Der 22-jährige Organist aus Elster/Elbe spielt Werke des großen Bach und Stücke anderer Meister wahrlich fabelhaft.

Am Ende bekommt er lautstarken Beifall, so laut, wie es den etwa ein Dutzend Zuhörern möglich ist. Sie sind begeistert, nicht nur von der eben erlebten Musik, sondern vom Angebot, das der junge Kirchenmusiker unterbreitet hatte: Er möchte noch weitere Benefizkonzerte geben – ja eine komplette Veranstaltungsreihe, um auf diese Weise Spenden für die dringend notwendige Renovierung der 187 Jahre alten Lochmann-Orgel zu sammeln. „Dass nur so wenige Gäste anwesend waren, ist zwar schade.

Es soll uns aber nicht entmutigen. Im Gegenteil. Mit dem heutigen Tag haben wir ein Signal gesetzt, das mithilft, den langgeheten Wunsch der Kirchengemeinde zu erfüllen“, bekräftigt Pfarrer Johann-Hinrich Witzel nach dem Konzert. Der Kirchengemeinde liegt seit wenigen Tagen ein Gutachten vor, in dem aufgeführt wird, warum der Zustand der Orgel besorgniserregend ist. Insgesamt sei das Instrument sehr verschmutzt, die Metallpfeifen teilweise verbogen oder beschädigt, so steht es schwarz auf weiß geschrieben. Äußerst bedenklich: Der Holzwurm macht sich an den Holzpfeifen arg zu schaffen. Um ihren Fraß einzudämmen, habe man diese vor längerer Zeit mit Kitt oder dicker Farbe überzogen, was jedoch keinen Nutzen mehr bringt. Zudem sei die Traktur recht ausgespielt und die Klaviaturen „mehr als ausgespielt. Sie klappern, und die Tastenbeläge haben tiefe Kuhlen.“

Trotz dieses „schlechten Erhaltungszustandes“ kommt der Orgelbausachverständige Roland Hetzschel aus Halle zum Schluss, dass sich eine „Wiederherstellung der ursprünglichen Bauweise auf jeden Fall lohnt.“ Die Orgel sei zu einem noch nicht bekannten Zeitpunkt etwas umgebaut worden, doch noch immer von „sehr solider handwerklicher Qualität und die Disposition der Größe des Kirchenraumes angemessen.“ Witzel: „Das bedeutet, die Orgel ist genau richtig für unser großes Kirchenschiff.“ Dieses späte Lob geht vor allem an den Erbauer Johann Carl Friedrich Lochmann aus Delitzsch (1779 – 1838). Das Instrument in Dommitzsch ist übrigens das größte von Lochmann erhaltene Orgelwerk.

Der Gutachter schlägt vor, die dringend notwendige Renovierung in zwei Teile zu gliedern: Erstens in Arbeiten zum Substanzerhalt und zur Spielbarmachung. Zweitens sollte die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes angestrebt werden.„Dieser Vorschlag ist ein gangbarer Weg“, verdeutlicht Witzel. Er rechnet für Teil Eins mit einem Kostenumfang von 20 000 bis 30 000 Euro. Dafür sollen Fördermittel beantragt werden, „Den notwendigen Eigenanteil könnten wir mithilfe der Spenden aus den Benefizaktionen zusammenbekommen“, zeigt der Pfarrer auf.

Gut zu wissen: Das nächste Benefizkonzert findet am 6. Oktober, um 18 Uhr statt. Annemarie Schiewer, die das Auftaktkonzert miterlebt hat, freut sich schon darauf. „Der junge Mann hat so toll gespielt, und am Ende bestimmte Teile der vorgetragenen Messe sogar noch gesanglich begleitet. Das war Gänsehaut-Stimmung pur“, lässt sie wissen.

Bleibt die Frage, wie es ihm gelingen konnte, trotz des desolaten Orgelzustandes die „Königin“ zum Klingen zu bringen. Reinhold verrät: „Das liegt an der Art und Weise, wie ich registriert habe. Dafür habe ich drei Stunden benötigt, viel länger, als es sonst für so ein kleines Konzert notwendig ist.“ Doch der Zustand werde nicht mehr besser. „Die Orgel braucht dringend eine Renovierung, sonst verstummt sie eines Tages ganz und gar“, gibt er zu bedenken.