Hospizneubau wächst schneller als erwartet

„Mindestens die Bodenplatte wollen wir noch bis zum Anbruch der Frostperiode und damit der Winterpause fertig kriegen.“ So die Worte des Bauherren der Torgauer Hospizes Peter Leuwer beim offiziellen Baubeginn im vergangenen Oktober. Fast genau vier Monate ist es her, dass dort im Röhrweg mit der Pflanzung eines Olivenbäumchens die Bauarbeiten starteten und der Geschäftsführer des Christlichen Sozialwerkes Dresden (CSW) so zuversichtlich in die Zukunft blickte. Wirft man heute einen Blick auf das Gelände im Röhrweg, zwischen Tanzclub Ireen und der Kita Max und Moritz, bemerkt man, die Realität sieht anders aus. Besser.

Ohne Winterpause durchgezogen

„Joa, wir hatten eben einfach keine Winterpause“, berichtet CSW-Chef Leuwer schmunzelnd. Das Wetter habe optimal mitgespielt. Man sei mit den Betonarbeiten weitestgehend fertig geworden, bevor der Frost einsetzte und somit konnte man dann einfach weiterbauen. „Und auch die Tatsache, dass wir größtenteils mit Fertigbauteilen arbeiten, ist ein begünstigender Faktor,“ fügt seine Kollegin Manuela Holz hinzu. Sie kümmert sich bei CSW um das Gebäudemanagement und ist ebenso wie Leuwer federführend an der Realisierung des Torgauer Hospizes beteiligt. „Mit dem Rohbau der unteren Etage sind wie soweit eigentlich fast fertig,“ sagt sie. Der ursprüngliche Plan, Anfang 2019 mit den Bauarbeiten fertig zu sein, sei also nach wie vor aktuell.

Ein Geben und Nehmen

Neben dem ambulanten Hospizdienst und der Leipziger Palliativgesellschaft soll auch ein Hausarzt in dem Gebäude im Rörweg untergebracht werden. Und dafür gab es zu Baubeginn sogar schon einen Interessenten aus Torgau, verrät Peter Leuwer. Im gleichen Atemzug erzählt er allerdings weiter, dass dieser sein Interesse mittlerweile schon wieder zurückgezogen habe und in seiner alten Praxis verweilen möchte. Wirklich schade, findet Leuwer, aber kein Grund von der ursprünglichen Idee abzuweichen. Wir wollen gern jemanden hier mit drin haben, mit dem wir eine Art kooperatives Verhältnis haben können. Man sollte sich gegenseitig unterstützen können, ein Geben und Nehmen.“ Zwar sei es trotzdem noch ein Mieter-Vermieter-Verhältnis, aber trotzdem mit gegenseitiger Hilfe. „Wir könnten natürlich auch einfach einen Rechtsanwalt oder sowas reinsetzen, aber das würde dann nicht zusammenpassen. Wir wollen jemanden, der auch Interesse daran hat, sich die Qualifikation zur Palliativversorgung anzueignen.“

15 neue Arbeitsplätze

„Im Hospizdienst passiert viel über das Ehrenamt“, erklärt Peter Leuwer. „Aber ohne hauptamtliche, speziell ausgebildete Pflegekräfte lässt sich so ein Hospizzentrum, wie wir es hier geplant haben, nicht betreiben.“ Und genau deshalb sollen mit der Fertigstellung des Gebäudes 2019 auch neue Leute angestellt werden. 10 bis 15 neue Arbeitsplätze werden dadurch geschaffen, sagt Leuwer. Als Qualifikation für die Arbeit im Hospiz reiche eine pflegerische Ausbildung. Für die Palliativgesellschaft, welche ebenfalls mit in das neue Gebäude einziehen wird, ändere sich besetzungsmäßig allerdings nichts. „Wir haben unser Team bereits zusammen“, sagt die Leiterin des Palliativnotdienstes Nordsachsen, Dr. Ines Schmitzer. „Wir wechseln lediglich die Räumlichkeiten“. Zwar gab es bisher noch keinerlei Protest gegenüber des Baus des Hospizes, für einige Eltern sei das Thema allerdings doch ein wenig strittig. Dies verrät die Leiterin der Kita Max und Moritz, Beate Brüggener. Direkt neben ihrer Kita wird das Hospiz gebaut und sie selbst hat damit auch absolut keine Probleme. „Zum Leben gehört nunmal der Tod und das muss man akzeptieren. Und meiner Meinung nach sollte man das auch den Kindern vermitteln, allerdings auf eine kindgerechte Weise.“ Sie selbst habe auf jeden Fall vor, einmal mit ihren Kollegen dem fertigen Hospiz einen Besuch abzustatten und auch mit den Kindern das Thema zu behandeln. Allerdings nur so weit, wie die Eltern dies auch wünschen. „Denn die sind nunmal die Erziehungsberechtigten.“

Von der positiven Stimmung, die sowohl der Tanzclub Ireen als auch die Kita vermitteln, ist Peter Leuwer begeistert, geradezu überrascht. „Ich bin wirklich stolz auf Torgau, dass sie uns bei der Baumpflanzung zu Baubeginn so offen und herzlich begrüßt und angenommen haben. Und auch jetzt haben wir noch keine negative Stimmung mitbekommen.“ Seine Entscheidung, sein Hospiz mitten ins Leben, zwischen Kindergarten und Tanzclub und mitten in ein Wohngebiet zu stellen, bereut der Bauherr keinesfalls. Er freut sich auf die Eröffnung 2019 und ist weiterhin guter Dinge, dass es für Torgau eine wahre Bereicherung wird.