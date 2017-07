Hund beißt älterem Herrn ins Bein

Am Mittwoch Abend gegen 17.00Uhr liefen eine 72-Ja¨hrige und ihr Bekannter (71) auf der Leipziger Straße an einem Gescha¨ft vorbei. Dort war ein kleiner Vierbeiner an einem Laternenpfahl angebunden. Dessen Besitzer (16) befand sich gerade im Laden. Als das Paar am Hund voru¨berlief, biss der „kleine Kerl“ dem 71-ja¨hrigen Herrn ins rechte Bein. Seine Begleiterin versta¨ndigte die Polizei und setzte den Jugendlichen in Kenntnis. Dem 16- Ja¨hrigen wurde nun von den Beamten die Straftat – fahrla¨ssige Ko¨rperverletzung – ero¨ffnet. Der vom Chihuahua gebissene und leicht verletzte Mann wurde ins Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht.