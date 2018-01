Hund beißt Mann ins Gesäß

Torgau. Am Anfang des Weges befindet sich ein Grundstück einer Firma. Das Grundstück ist mit einem grobmaschigen Metallzaun umfriedet. In dem Grundstück befand sich ein bellender, großer schwarzer Hund. Der Vater ging mit seiner Tochter am Grundstück vorbei. Nach etwa 30 Minuten kamen sie wieder zurück. Der Hund lief noch immer frei auf dem Grundstück herum. Von einer Person war nichts zu sehen.



Der 41-Jährige war bereits am Fahrzeug und setzte gerade seine Tochter in das Auto, als er wahrnahm, dass der Hund sich durch ein Gebüsch an der Ecke des Zaunes durchzwängte und auf das Auto zulief. Noch bevor der Mann sich ins Auto retten konnte, wurde er von dem Hund einmal ins Gesäß gebissen. Er schloss die Tür von innen. Anschließend fuhr er zu dem Grundstück und hupte laut. Ein älterer Mann kam vom Grundstück auf ihn zugelaufen. Der Geschädigte erzählte aus dem Auto heraus, was passiert war. Der ältere Herr war sehr erschrocken und entschuldigte sich. Anschließend begab sich der Autofahrer in ärztliche Behandlung und erstattete eine Anzeige.



Die Beamten fuhren zum „Tatort“ und nahmen die Personalien des älteren Herrn auf. Der 75-Jährige legte die erforderlichen Unterlagen zum Hund vor. Ihm wurde mitgeteilt, dass eine Anzeige erstattet wurde.