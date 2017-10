IHK Leipzig lädt zur Nacht der offenen Tür ein

Torgau/Leipzig. Für alle Mitgliedsunternehmen und an der regionalen Wirtschaft Interessierten führt die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Leipzig am morgigen Donnerstag, 19. Oktober, von 18 bis 23 Uhr am Goerdelerring 5 eine „Nacht der offenen Tür“ durch. Wir fragten dazu Hauptgeschäftsführer Dr. Thomas Hofmann:

TZ: Herr Hofmann, die Einladung richtet sich nicht nur an IHK-Mitglieder?

Th. Hofmann: Herzlich willkommen sind morgen Abend alle, die neugierig auf Wirtschaft sind, damit meinen wir Unternehmer, aber eben auch Bürger, die an der Entwicklung der Wirtschaft ihrer Region interessiert sind.

Was bieten Sie den Besuchern?

Wir wollen unsere Gäste ein Stück weit überraschen. Die Herausforderung besteht für uns darin, dass wir in einem Haus, das verständlicherweise fast nur über klassische Büroarbeitsplätze verfügt, all das zeigen wollen, was unsere Kernaufgaben ausmacht. Deshalb wird es auf allen Etagen Präsentationen, Anschauungsexponate und Installationen von unterschiedlicher Gestalt geben. Das wird sehr spannend!

Und was sind die Kernaufgaben der IHK?

Drei maßgebliche Punkte. Erstens: Interessenvertretung für die regionale Wirtschaft, beispielsweise in Sachen Infrastruktur und Breitbandausbau. Zweitens: Realisierung gesetzlicher Aufgaben wie im Bereich der Ausbildung. So organisieren wir die duale Berufsausbildung und nehmen Prüfungen ab. Drittens geht es um Dienstleistungen: etwa Beratungen zum Standortausbau, zu Krisensituationen, Fördermitteln, zur Unternehmensnachfolge, zur Zusammenarbeit mit Partnern im Ausland und anderes mehr.

Warum sollten auch Interessierte aus Nordsachsen morgen Abend dabei sein?

Wir haben insgesamt 67 000 Mitgliedsunternehmen in der Stadt Leipzig und den beiden Landkreisen. Allein aus der Region des Altkreises Torgau sind es über 2400 Unternehmen. Deshalb sind wir auch vor Ort in Torgau im Haus des Handwerks, Breitestraße 19, vertreten. Aber diese Nacht der offenen Tür lässt sich eben nur zentral veranstalten - in Leipzig. Zudem gibt es bei dieser Gelegenheit beste Möglichkeiten, am Rande ganz entspannt miteinander ins Gespräch zu kommen.

Nun machen Sie es noch einmal richtig spannend …

Die Besucher erfahren, was chinesisches Live-Cooking, eine exotische ägyptische Cocktailbar und schwedische Köttbullar mit ihrer IHK zu tun haben. Auch das Treffen eines Leipziger Kramers aus dem Mittelalter mit einem Roboter dürfte für einige Aha-Momente sorgen.