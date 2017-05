Nachdem sich am Dienstag beim Prolog in Kolberg Schäfer und Alexander Müller ins Finale fuhren und dort die Plätze 11 und 16 belegten, entschied Alex Müller am Mittwoch bei der ersten großen Etappe über 138 Kilometer etliche Sprintwertungen für sich, dass er vorerst die Führung in der Kategorie Bester Sprinter übernahm. Gestern stand die Königsetappe an – 165,9 schwere Kilometer.