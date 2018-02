Ihre Verbindung zu Schildau riss nie ab

Samstag, 3. Februar 2018

Von J. Sauer

Schildau. „Wer auf einen erträglichen Rest meines Lebens mit mir anstoßen will, ist herzlich willkommen.“ Mit diesen spöttischen Worten lud die bekannte Schriftstellerin Ruth Kraft (†) ihre Gäste am 3. Februar 2015 zu ihrem 95. Geburtstag in ihre Berliner Seniorenresidenz.