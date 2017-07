Im Eilzugtempo durch den Brückenkopf

Torgau. Wie schnell aus einer kleinen Runde ein großer Auflauf werden kann, erlebte die IG Rock in der vergangenen Woche im Torgauer Brückenkopf: Eigentlich hatten sich der IG-Vorsitzende Stephan Schreiter und dessen Mannschaft auf ein Gespräch mit Oberbürgermeisterin Romina Barth eingestellt. Die kam dann auch, doch von Seiten der Stadt waren zudem alle Stadträte sowie Ortsvorsteher geladen. Den Anfang machte jedoch Torgau TV. Klar, dass bei einem derart großen Interesse auch die Torgauer Zeitung, die von der Stadt nicht zu dem Treffen eingeladen war, nicht fehlen durfte.



Hintergrund der Brückenkopfrunde waren Diskussionen über einen möglichen Verkauf des geschichtsträchtigen Areals. Die Stadt hatte den Brückenkopf nämlich als Gewerbegrundstück samt Schlossblick zu einem Preis von 100000 Euro im Internet auf einer Plattform der Sparkassen-Immobilien zur Schau gestellt. Deswegen gab es bereits im Mai eine von der SPD-Fraktion im Stadtrat angeregte Diskussion, die auch das Wohl und Wehe der im Brückenkopf beheimateten IG Rock als Basis einer alternativen Jugendszene zum Inhalt hatte.



Während eben jener Sitzung hatte die Oberbürgermeisterin versichert, dass man großen Wert auf die Bedeutung des Vereins lege und – wenn notwendig – einen Ausgleich schaffen werde. Doch über einen alternativen Standort wurde bei dem ursprünglich auf zwei Stunden angesetzten Termin, der dann schon nach 45 Minuten beendet war, gar nicht erst gesprochen. Stephan Schreiter führte die Gäste fast schon wie eine in Eile daherkommende Touristengruppe durch Flure und Proberäume. Diese präsentierten sich einer überrascht wirkenden Oberbürgermeisterin wie aus dem Ei gepellt. „So ordentlich... Das hätt‘ ich so nicht erwartet“, sagte Romina Barth, die gleich noch ein Lob für die gesamte IG Rock übrig hatte.



Die Interessengemeinschaft hat in den vergangenen Jahren nach Angabe Schreiters etwa 20 000 Euro allein in den Erhalt des Dachs gesteckt. Das sei hier zumindest auch dicht. Nach Angabe Schreiters setzte in den vergangenen 15 Jahren (der Verein nutzt den Brückenkopf seit mehr als 20 Jahren) ein Lernprozess bei der IG ein, wonach kleinere Reparaturen am Gebäude selbst durchgeführt werden. Darüberhinaus seien in die Sanierung der Proberäume noch einmal etwa 20000 Euro gesteckt worden.



Kleinere Reparaturen im angrenzenden Hauptteil werden allerdings nicht ausreichen. Vor allem das Dach bereitet hier enorme Sorgen. In Planung ist von Seiten der Stadt erst einmal eine Notreparatur.

Und dennoch: Nach Meinung von CDU-Stadtrat Uwe Höft bietet das gesamte Gebäude noch sehr viel Potenzial. Eine Vorlage wiederum für Stephan Schreiter, der vorschlug, den Brückenkopf soweit herzurichten, dass die Räumlichkeiten für weitere Vereine genutzt werden könnten. „Machen wir doch ein Haus der Vereine draus.“



Auch die Oberbürgermeisterin sprach sich für eine vernünftige Nutzung des Gebäudes aus, ohne aber auf Schreiters Vorschlag direkt zu reagieren. Offensichtlich sei zumindest, dass man eigentlich keinen Kaufpreis für das Gebäude, das noch nicht mal über einen Wasseranschluss verfügt, verlangen könne. Barth machte gegenüber Schreiter aber deutlich, dass die Stadt derzeit keine Not leide, das Gebäude schnellstmöglich verkaufen zu müssen. Und wenn es tatsächlich zum Verkauf kommen sollte, wäre der Verbleib der IG Rock im Brückenkopf natürlich die allerbeste Lösung.

Bevor sich die Stadt- und Ortschaftsräte verabschiedeten sprach CDU-Fraktionsvize Konrad Theobald davon, dass Bewegung in den Brückenkopf kommen müsse.