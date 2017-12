Im Frühjahr sind die Außenanlagen dran

Beilrode. Handwerker geben sich die Klinke in die Hand, es geht zügig voran. „Die Arbeiten konzentrieren sich momentan auf die Gewerke Sanitär- und Heizungstechnik, Elektroinstallation und Trockenbau“, gab Steffen Kretzschmar, Mitarbeiter des Beilroder Bauamtes, einen Überblick. Am großen Ziel wird festgehalten: Im zweiten Quartal 2018 soll das Feuerwehrgrundstück offiziell an die Kameraden übergeben werden.



Ein genauer Termin steht aber noch nicht fest. Sobald das Wetter besser ist, geht es mit der Gestaltung der Außenanlagen weiter. So richtig könnten diese Arbeiten allerdings erst im Frühjahr Fahrt aufnehmen. „Bis dahin bleibt auch die rote Backsteinmauer noch stehen“, so Steffen Kretzschmar. Sobald der Abriss im Frühjahr vollzogen sei, sollen eine ordentliche Ausfahrt und Parkplätze für die Kameraden angelegt werden. Das alte Gerätehaus mit Trockenturm stammt aus dem Jahr 1966 und ist nicht mehr zeitgemäß. Das Gebäude soll später für den Bauhof der Gemeinde genutzt werden.